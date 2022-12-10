РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: сильно зруйновані енергооб’єкти, тисячі людей без світла

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів дронами, інформації про постраждалих поки що немає.

РФ вночі атакувала дронами Одещину/ Фото ілюстративне: "Новини Миколаєва", Telegram

Російські окупанти у ніч на суботу, 10 грудня, завдали удару дронами-камікадзе по Одеській області. Внаслідок атаки було завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури.

Без електроенергії залишаються тисячі споживачів. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поки що немає інформації про постраждалих.

Рятувальники продовжують працювати на місці подій. Також триває робота відновлювальних служб.

"Силами протиповітряної оборони 4 "Shahed-136" збито над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною", – додали у міськраді.

Світла немає практично по усій області

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок атаки були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури та житлового фонду.

"Два дрони були збиті над морем нашими підрозділами протиповітряної оборони. Внаслідок удару практично в усіх районах та громадах нашої області відсутнє світло. Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", – написав Марченко у Telegram.

Повідомлялося, що Повітряні сили України збили 10 із 15 дронів-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва, які окупанти запустили по Україні вночі. Вони були збиті над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Нагадаємо, вночі 26 вересня російські окупанти знову атакували Одеську область дронами-камікадзе. Спалахнула пожежа. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Два дрони влучили в об'єкт військової інфраструктури. Один – знищений силами протиповітряної оборони.

Раніше британська розвідка повідомляла, що країна-агресор Російська Федерація могла отримати нову партію іранських дронів, і тому відновила атаки на Україну. Росія вичерпала свій попередній запас з декількох сотень Shahed-131 і 136 і тепер отримала поповнення, повідомили в Міноборони Великобританії.

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