Пентагон дав Україні зелене світло на удари безпілотниками по території РФ – The Times

Раніше у США боялися, що Путін може застосувати ядерну зброю або націлитися на країни НАТО після таких ударів. Але зараз ставлення до ситуації змінилося.

Пентагон дає Україні мовчазну згоду на удари безпілотниками по території РФ/ Вікіпедія, скрін

Міністерство оборони США дає Україні мовчазну згоду на удари безпілотниками по території країни-агресорки Росії. У Пентагоні змінили свою думку щодо того, чи варто наносити такі удари, після регулярних атак російських окупантів на критично важливу цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні.

Після таких атак у США по-іншому подивилися на цю війну і переглянули свою оцінку загроз. Про це пише британське видання The Times.

Раніше у США хвилювалися щодо того, щоб постачання Україні зброї не стало поштовхом до протистояння між РФ і НАТО. У Пентагоні побоювалися, що у разі ударів України по території Росії країна-агресорка відповість тактичною ядерною зброєю або націлиться на сусідні країни НАТО. Але зараз в американському відомстві почали сприймати цю ситуацію по-іншому.

"Ми досі використовуємо ті ж розрахунки ескалації, але страх перед ескалацією змінився з початкового. Зараз все по-іншому. Це тому, що обчислення війни змінилося внаслідок страждань та жорстокості, яких українці зазнають з боку росіян", – цитує видання слова свого джерела з Пентагону.

Вашингтон не збирається публічно підтримувати удари України по території РФ. Про це раніше заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, США "не заохочували і не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії".

Проте джерело видання у Міноборони США зазначає, що хоч такі удари офіційно не підтримуються Пентагоном, проте Києву ніхто прямо не забороняв їх наносити. За його словами, Україна сама буде вирішувати, як застосовувати зброю, головне щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевської конвенції. При цьому співрозмовник видання наголосив, що Україна таких обмежень дотримується.

Українські сили намагаються застосовувати для ударів по цілях на території РФ не надану західними партнерами зброю, а власні розробки, йдеться у матеріалі The Times. Наприклад, були модернізовані безпілотники, засновані на радянських системах спостереження Ту-141 "Стриж", розроблених у 1970-х роках.

У матеріалі The Times стверджується, що і Україна, і США досить обережно ставляться до ситуації щодо завдання ударів по території Росії. Пентагон відмовляється робити будь-які публічні заяви про атаки, а Київ відмовляється брати на себе відповідальність.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Президент РФ прагне використовувати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військовим час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що російські окупанти можуть "зливати" українським розвідникам дані щодо маршрутів польоту ворожих ракет. Цю інформацію можуть продавати окупанти, які займаються програмуванням цих маршрутів.

Читайте також: