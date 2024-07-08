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Умєров розкритикував Захід за нестачу ППО після ранкової атаки росіян

Степан Гафтко
8 липня 2024, 15:11
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Міністр оборони України Рустем Умєров після вранішньої атаки росіян заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання додаткових систем ППО.
Умєров розкритикував Захід за нестачу ППО після ранкової атаки росіян
Міністр оборони Умеров / колаж: Главред, УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Захід мало надає нам зброї для захисту території. Саме тому сьогодні росіяни обстріляли Україну та вбили багато людей. Про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook.

"Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО", - заявив Умєров.

"Міністр заявив, що якщо б обіцяна Заходои протиповітряна допомога прибула вчасно, то втратам можна було б запобігти.

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Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО. Продовжуємо працювати над тим, аби обіцяні партнерами установки прибули в Україну якомога швидше. Шукаємо можливості залучити додаткові системи", - написав міністр.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія змогла захопити східний квартал Часового Яру, відділений від основної частини міста водним каналом. Цей незначний успіх коштував життя кількох тисяч російських солдатів.

Російські війська протягом останнього тижня активно наступають на Горлівському напрямку, де мають локальні успіхи. Про це повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх".

Окупаційні війська РФ ведуть активні наступальні дії в районі Торецька, Покровська та Часового Яру, зосереджуючи основні зусилля на цих напрямках. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

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обстріли війна Росії та України Рустем Умеров
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