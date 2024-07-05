Повне закриття неба над Україною: відомо, чи можливо досягти такого ефекту

Володимир Зеленський раніше говорив, що в липні на Україну чекають поставки нових систем ППО.

https://glavred.net/ukraine/polnoe-zakrytie-neba-nad-ukrainoy-izvestno-vozmozhno-li-dostich-takogo-effekta-10578548.html Посилання скопійоване

Чи можливе повне закриття неба над Україною / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Сили територіальної оборони ЗСУ

Україна не зможе на 100% закрити небо від російських ракет і дронів. Про це заявив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський, передає УНІАН.

"Такого ефекту, щоб збити 97 зі 100 – цього у світі не буває. Тут для американців є задача – вони хочуть спробувати зробити на 100% захищеним острів Гуам у Тихому океані, який має 700 квадратних кілометрів території. І там на протиповітряну оборону пішло 20 млрд доларів, на маленький острів", – наголосив експерт.

Крім того, він прокоментував слова Володимира Зеленського стосовно того, що в липні на Україну чекають поставки нових систем ППО.

відео дня

"Коли мова йшла про липень, то очевидно йшлося про обіцяні три батареї Patriot, які твердо підтверджені та плюс ще SAMP/T – аналог Patriot. Вони мають надійти в липні. Якщо враховувати, що за офіційними даними (з початку повномасштабної війни, – ред.) нам два-три комплекси Patriot дали та один SAMP/T – можна вважати, що це суттєвий крок уперед у питанні протиповітряної оборони", –підкреслив Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Поставки систем ППО Україні - останні новини

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував нові оголошення щодо посилення ППО України від союзників до Саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Варто зауважити, що Україні не вистачає ракет ППО, щоб під час російських ракетних ударів прикрити об'єкти енергосистеми, які вже відремонтовані або перебувають на ремонті. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Італія посилює підтримку України і оголосила про пакет у 140 мільйонів євро, що посилить українську інфраструктуру. Країна-член НАТО одразу додала, що найбільше уваги приділить зміцненню української ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред