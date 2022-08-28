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Євросоюз зіткнувся з серйозними викликами через санкції проти РФ - Боррель

28 серпня 2022, 14:37

Росія хоче повернути царизм, Китай і Туреччина дотримуються імперських поглядів, каже Боррель.

Боррель
Боррель / Reuters

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями. Однак це ціна свободи, і Європа повинна бути готова її заплатити.

Як сказав Боррель в інтерв'ю австрійському виданню Krone, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості. При цьому Боррель не став заперечувати того, що санкції проти РФ викликали економічні проблеми в Європі.

"Звичайно, ми зіткнемося з серйозними викликами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми повинні бути готові заплатити ціну за свободу", - заявив глава дипломатії ЄС.

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Він додав, що розв'язана Росією війна - це боротьба не тільки українців, а й усіх європейців. Боррель також вважає, що зараз світ переживає "глобальну кризу демократії".

"Авторитарні режими на підйомі. Старі імперії повертаються. Росія хоче повернути царизм, Китай і Туреччина дотримуються імперських поглядів. І тут рішення може прийти тільки через єдність. Кожен не виживає сам по собі", - підкреслив він.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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війна в Україні Жозеп Боррель війна Росії та України
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