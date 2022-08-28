УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Євросоюз відмовиться від угоди про спрощену видачу віз росіянам - FT

28 серпня 2022, 16:45

Якщо угода буде розірвана, то росіянам буде потрібно більше документів для отримання візи, вони стануть дорожчими та збільшиться час очікування.

1661693755-3396.jpg
ЄС має намір призупинити дію Угоди про візи з Росією / Фото ua.depositphotos.com

Міністри закордонних справ Євросоюзу мають намір підтримати призупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах.

Зазначається, що відповідне рішення глави МЗС країн ЄС планують ухвалити на дводенній зустрічі в Празі у вівторок, 30 серпня.

"Російським туристам недоречно гуляти по наших містах, по наших пристанях. Ми повинні послати сигнал населенню Росії, що ця війна неприпустима, вона неприйнятна", — сказав один з високопоставлених чиновників ЄС.

Видео дня

Якщо угоду від 2007 року буде розірвано, то росіянам при подачі заяви на отримання всіх віз ЄС буде потрібно більше документів, вони стануть дорожчими і значно збільшиться час очікування.

"Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і вона вимагає виняткових кроків. Ми хочемо вийти за рамки призупинення спрощення візового режиму", - сказав високопоставлений чиновник ЄС.

За його словами, серйозніші обмеження щодо росіян можуть бути ухвалені вже до кінця 2022-го.

При цьому видання зазначає, що в Євросоюзі немає єдиної думки про додаткові заходи, яких міг би вжити Брюссель, серед яких - скорочення кількості віз ЄС, що видаються росіянам, або повне припинення їхньої видачі, а також такі пропозиції, як поширення будь-якої заборони на громадян Білорусі, яка підтримала вторгнення в Україну.

Фінляндія, Польща та країни Балтії, що межують з Росією, заявили, що готові припинити в'їзд росіян з туристичними візами на свою територію, пославшись на виключення з Шенгенської угоди, пов'язані з національною безпекою.

"Я дуже сподіваюся знайти спільне європейське рішення про те, як значно обмежити потоки російських туристів до Європи", — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, назвавши угоду всіх країн ЄС "найбільш стійкою і юридично правильною".

"Якщо спільне рішення не буде знайдено, ми не виключаємо регіональної угоди між країнами, які найбільше постраждали від величезних потоків російських туристів, які зловживають європейською гостинністю", — додав литовський дипломат.

Заборона на видачу віз росіянам

В інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

У Польщі підтримують подальше запровадження санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоби розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоби росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це Німеччина, Франція та Нідерланди. Вавжик підкреслив, що Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону на видачу віз для росіян. За його словами, він не хоче ускладнювати для росіян можливості тікати від диктатури керівництва країни.

Інші новини:

новини Росії Євросоюз війна в Україні візовий режим російські туристи
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:04

ЗСУ завдали потужний удар по штабу окупантів у Новій Каховці

16:54

Наростання війни в Україні: астролог зробила прогноз і назвала небезпечні місяціВідео

16:45

Євросоюз відмовиться від угоди про спрощену видачу віз росіянам - FT

16:25

"Загіпнотизували українці": у РФ видали фейк про жінку, яка підпалила джип топ-чиновника Генштабу

16:10

Окупанти рознесли туалет дорогою ракетою на Херсонщині: унікальні кадриВідео

Реклама
15:57

"Дуже чуттєво - до мурашок": Дорофєєва зворушливо заспівала хіт Кузьми Скрябіна

15:43

Стане причиною нещасть: три знаки зодіаку, яким категорично не можна носити діамантиВідео

15:31

Вампіри тут ні до чого: навіщо люди кладуть часник під подушку перед сном

15:18

Загроза катастрофи на ЗАЕС: з'явилася карта, які області накриє радіаційна хмараВідео

15:05

"До побачення, мій вітерець": вдівець Писанки зворушив мережу прощальним постом

14:46

"Я щось не доганяю": Гіркін накинувся на Кадирова

14:46

Горіховий Спас 2022: дата, традиції і заборони дня

14:37

Євросоюз зіткнувся з серйозними викликами через санкції проти РФ - БоррельВідео

14:05

Найсмачніша квашена капуста за одну добу: простий рецептВідео

14:04

Ходорковський вважає українців "росіянами" і називає смерть Дугіної "трагедією"

13:46

Жителів Зеленодольська на Дніпропетровщині просять терміново залишити дачі

13:46

Ухильники або волонтери: хто з українських зірок-чоловіків виїхав за кордон і не поспішає повертатися

13:35

Копія колишнього Корольової: Тарзана почали плутати з Ніколаєвим

13:29

"Стриманий оптимізм": радник мера Маріуполя натякнув на скасування судилища над захисниками містаВідео

13:10

ЗСУ викрали в окупантів дрон за 100 тисяч грн під час зйомок пропагандистського сюжетуВідео

Реклама
13:08

Виїзд чоловіків за кордон через роботу: нардеп розповів, як працюватиме єВідрядженняВідео

13:00

Гороскоп на завтра 29 серпня 2022: Ракам - борги, Дівам - небезпека, Водоліям - щастяВідео

12:10

Ремонт влетить в копієчку: чому не можна ставити ноутбук на ліжко та коліна

11:56

Російський пропагандист влаштував стендап з черепом, який нібито належить захиснику "Азовсталі"Відео

11:47

Українці мають право на компенсацію за комуналку: у Мін'юсті назвали умови

11:39

Українська актриса швидко відхрестилася від участі в скандальному "Майстрі і Маргариті"

11:27

Гороскоп Таро на тиждень 29 серпня - 4 вересня 2022: Левам – знаки долі, Дівам – гроші, Водоліям - удачаВідео

11:19

Пекельна ніч для окупантів: у Мелітополі злетіла в повітря військова база РФВідео

11:03

Прикмети на 29 серпня: які 3 речі потрібно зробити на Горіховий спас, щоб удачу залучити в будинокВідео

11:00

Як знизити тиск: що робити з поширеною проблемою зі здоров'ямВідео

10:51

"Росіян починають принижувати": Лоза повідав, як українці "зіпсували" Європу

10:31

Для контрнаступу на Херсонщині ЗСУ потрібно втричі більше військ, ніж у ворога - генерал МарченкоВідео

10:02

Війна не триватиме до осені 2023: Жданов відповів, на скільки можуть затягнутися бойові діїВідео

09:43

Україна переможе в жорстокому армреслінгу з РФ - Джонсон

09:22

Коли прийдуть справжні холоди: з'явився детальний прогноз на зиму в Україні

09:09

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2022: Тільцям - гроші, Стрільцям - хороші новини, Водоліям - сюрпризиВідео

09:01

Війна в Україні стала для Путіна провалом за всіма напрямками - ForbesВідео

08:27

Росія може добровільно вивести свої війська з України - МаломужВідео

08:21

Дефіцитна ракета, якою нас лякаютьПогляд

08:00

"Україна отримає перевагу на фронті": експерт озвучив прогноз на осінь

Реклама
07:28

Десятки "двохсотих", два склади і рідкісна техніка: авіація ЗСУ знатно "прорідила" армію окупантів

06:05

Як Папа зробив подарунок МосквіПогляд

05:15

РФ може влаштувати провокації у школах: які міста під серйозною загрозоюВідео

04:30

Путін змінив цілі щодо війни з Україною і має намір захопити Донецьку область – експертВідео

03:01

Вересень 2022 буде найспекотнішим за останні 30 років - прогноз погоди на осінь в УкраїніВідео

02:15

Як позбутися плісняви на гумці пральної машини: 3 ефективних способи, які не коштують ні копійки

01:35

Військовий експерт пояснив, чому Путін популістично намагається збільшити арміюВідео

00:51

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

00:27

Українців змушують платити за перегляд українського футболу: причини скандалу

00:13

У мережі розповіли, як виглядала Заворотнюк під час своєї останньої публічної появи

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти