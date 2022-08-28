Євросоюз відмовиться від угоди про спрощену видачу віз росіянам - FT

ЄС має намір призупинити дію Угоди про візи з Росією / Фото ua.depositphotos.com

Міністри закордонних справ Євросоюзу мають намір підтримати призупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах.

Зазначається, що відповідне рішення глави МЗС країн ЄС планують ухвалити на дводенній зустрічі в Празі у вівторок, 30 серпня.

"Російським туристам недоречно гуляти по наших містах, по наших пристанях. Ми повинні послати сигнал населенню Росії, що ця війна неприпустима, вона неприйнятна", — сказав один з високопоставлених чиновників ЄС.

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Якщо угоду від 2007 року буде розірвано, то росіянам при подачі заяви на отримання всіх віз ЄС буде потрібно більше документів, вони стануть дорожчими і значно збільшиться час очікування.

"Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і вона вимагає виняткових кроків. Ми хочемо вийти за рамки призупинення спрощення візового режиму", - сказав високопоставлений чиновник ЄС.

За його словами, серйозніші обмеження щодо росіян можуть бути ухвалені вже до кінця 2022-го.

При цьому видання зазначає, що в Євросоюзі немає єдиної думки про додаткові заходи, яких міг би вжити Брюссель, серед яких - скорочення кількості віз ЄС, що видаються росіянам, або повне припинення їхньої видачі, а також такі пропозиції, як поширення будь-якої заборони на громадян Білорусі, яка підтримала вторгнення в Україну.

Фінляндія, Польща та країни Балтії, що межують з Росією, заявили, що готові припинити в'їзд росіян з туристичними візами на свою територію, пославшись на виключення з Шенгенської угоди, пов'язані з національною безпекою.

"Я дуже сподіваюся знайти спільне європейське рішення про те, як значно обмежити потоки російських туристів до Європи", — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, назвавши угоду всіх країн ЄС "найбільш стійкою і юридично правильною".

"Якщо спільне рішення не буде знайдено, ми не виключаємо регіональної угоди між країнами, які найбільше постраждали від величезних потоків російських туристів, які зловживають європейською гостинністю", — додав литовський дипломат.

Заборона на видачу віз росіянам

В інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

У Польщі підтримують подальше запровадження санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоби розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоби росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це Німеччина, Франція та Нідерланди. Вавжик підкреслив, що Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону на видачу віз для росіян. За його словами, він не хоче ускладнювати для росіян можливості тікати від диктатури керівництва країни.

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