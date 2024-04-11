Понад 40 ракет і близько 40 дронів: Зеленський розкрив подробиці атаки РФ 11 квітня

Окупанти били по критичній інфраструктурі в Харкові та області, Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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11 квітня РФ завдала ракетного удару по об'єктах енергетики України / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар РФ вранці 11 квітня. За його словами, окупанти запустили понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити.

Російські окупанти цілилися по об'єктах критичної інфраструктури.

"Був черговий підлий ракетний удар по Харкову і Харківській області. Мішенню стали також об'єкти в інших областях: у Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - написав глава держави в Telegram.

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За словами Зеленського, сусіди і партнери України в Європі бачать, наскільки критична потреба України в ППО.

"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети і "шахеди" битимуть не лише по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", - сказав глава держави.

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару РФ / Фото: ДержНС

Зеленський додав, що Україні потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а "не заплющування очей і довгі дискусії".

Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - що відомо

Російські окупанти в ніч на четвер і вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в низці областей.

Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області. У місті почалися проблеми з енергопостачанням.

Наслідки ракетного удару РФ / Фото: ДСНС

Керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла про наслідки повітряної атаки РФ у ніч на 11 квітня.

За її словами, під дроновою атакою ворога були об'єкти енергетики.

"На прикладі вчорашньої доби в Одеській області хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б'є туди, де готуються відновлювальні роботи", - сказала вона.

Усі подробиці атаки РФ читайте в матеріалі: РФ атакувала об'єкти енергетики в чотирьох областях України: усі подробиці.

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