Понад 16 годин без електроенергії: українцям назвали нові графіки відключень

Українців попередили про відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Україна переходить на графіки з 4,5-5 чергами

Відключення можуть тривати понад 16 годин

У Києві тривають екстрені відключення електроенергії, при цьому країна переходить на графіки з 4,5-5 чергами замість колишніх понад 4 чергами.

Як повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко, в столиці зараз орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без світла, проте ситуація різниться від району до району.

Він уточнив, що багато аварій виникають безпосередньо в прибудинкових мережах, і в таких випадках необхідно звертатися в ЖЕК або ОСББ.

"Електрик проводить огляд і робить висновки. Якщо проблема на будинку — виправляє її. Якщо проблема з мережами — ЖЕК/ОСББ подають заявку в мережі", — зазначив Коваленко.

У Дніпрі та області відновлювальні роботи проходять за графіком, але в цілому по країні змінилася ситуація в енергосистемі. Раніше більше 4 черг означали екстрені відключення поза графіком, зараз країна починає жити за графіками з 4,5–5 чергами.

"Що це означає? Максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом зараз неактуальні. Графік ймовірних відключень — неактуальний. При обмеженнях в 5 черг з 6 відключення можуть тривати більше 16 годин", — уточнив він.

За словами Коваленка, навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність, оскільки дозволяє мешканцям орієнтуватися і розуміти, коли електропостачання відновиться. Він підкреслив, що тривалі відключення не пов'язані з роботою енергетиків, а є наслідком цинічних атак Росії.

Українців попередили про нові відключення

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко попередив, що похолодання істотно збільшить тиск на енергомережу. Для запобігання нештатних ситуацій може знадобитися більш жорстке балансування системи, через що не виключено розширення погодинних відключень. За його словами, це вимушений захід для підтримки стабільної роботи енергомережі, і він радить громадянам бути готовими до коригувань у графіках.

Раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження в енергопостачанні. Графіки відключень будуть змінюватися протягом доби в залежності від регіону і рівня споживання.

Як писав Главред, якщо країна-агресор Росія повторно не буде атакувати Україну, то з завтрашнього дня в Києві буде поліпшення графіків відключень світла, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

