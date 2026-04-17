Україна відповіла на ультиматум РФ - що буде з Донбасом та де відбудуться переговори

Україна готова до переговорів на найвищому рівні за участю міжнародних партнерів, категорично відкидаючи ультимативні вимоги Росії, вказав Сибіга.

https://glavred.net/war/ukraina-otvetila-na-ultimatum-rf-chto-budet-s-donbassom-i-gde-proydut-peregovory-10757441.html Посилання скопійоване

Україна запропонувала Росії провести переговори на рівні лідерів в Туреччині

Про що йдеться у матеріалі:

Україна готова до переговорів на рівні лідерів у Туреччині

Українські війська не вийдуть з Донецької та Луганської областей

Очікується візит американської делегації для обговорення наступних кроків щодо завершення війни

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна відкрита до зустрічі на рівні лідерів за участю Росії, президента Туреччини та, ймовірно, представників США. Таку зустріч можуть провести на території Туреччини. Водночас він наголосив, що Київ не прийме російських вимог щодо виведення українських військ із Донбасу. Про це він заявив під час публічної дискусії на Анталійському дипломатичному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Туреччина має унікальний дипломатичний досвід і значний вплив у світі. Він подякував Анкарі за підтримку, зокрема за запуск "зернового коридору" в Чорному морі після початку повномасштабної війни, та підкреслив її важливу роль у мирних ініціативах.

відео дня

"І також ми покладаємося на наших турецьких друзів, наприклад, щодо організації зустрічі на рівні лідерів. Тож ми готові до цієї зустрічі. Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом. Ми передали це повідомлення нашим турецьким друзям під час нещодавнього візиту президента (Зеленського, - ред.)", – заявив Сибіга.

Водночас він наголосив, що Україна не прийме ультимативних вимог Росії, зокрема щодо виведення військ із Донбасу.

За його словами, Київ готовий до безумовного припинення вогню з подальшим контролем за його дотриманням і має відповідний план із 20 пунктів, хоча частина більш чутливих положень поки не погоджена.

"І зрозуміло, як Україна могла прийняти цю вимогу чи ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу? Це нездійсненно", – наголосив він.

Також він зазначив, що Росія наполягає на визнанні її юрисдикції над окупованими територіями, включно із запровадженням російської валюти та символіки. Україна ж не погодиться на жодні рішення, які суперечать її територіальній цілісності та суверенітету.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що найскладніший етап у дипломатичних відносинах зі США вже пройдено, і сторонам вдалося налагодити прагматичну взаємодію.

"Наша оцінка, і я впевнений, що найскладніший період наших відносин або нашого дипломатичного двостороннього треку позаду. Нам вдалося врегулювати цей напрямок належним чином, дуже прагматично, з повагою до позицій один одного, і в України справді є карти. Це реальність", – додав глава МЗС.

Він підкреслив, що Україна підтримує зусилля США, спрямовані на досягнення справедливого й всеохоплюючого миру, та наголосив на ключовій ролі американської підтримки і участі президента Дональда Трампа в цьому процесі.

Сибіга також відзначив важливість продовження переговорів і повідомив, що Україна очікує на візит американської делегації для обговорення подальших кроків.

"Так, можна сказати, що ми "застрягли" у наших мирних зусиллях, на жаль. Тож у будь-якому разі нам потрібно продовжувати ці зусилля, щоб покласти край цій війні. Це в наших інтересах", – розповів він.

За його словами, певна затримка в мирному діалозі пов’язана з подіями на Близькому Сході, однак контакт між сторонами зберігається на постійній основі.

Водночас міністр наголосив на необхідності паралельно посилювати тиск на Росію та послаблювати її можливості. Він підкреслив, що російське керівництво має усвідомити неможливість досягнення своїх цілей на полі бою.

"Ніяких ілюзій. Ніяких марних сподівань. Лише рішучі кроки. Режим Путіна має усвідомити наслідки відмови від конструктивної позиції. Як я вже зазначав, ми готові до припинення вогню", – резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Кремлі виступили з новими жорсткими заявами щодо можливого продовження великоднього перемир’я, водночас озвучивши ультимативні погрози на адресу України. Про це повідомив речник російського керівництва Дмитро Пєсков.

Тим часом представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у США. За інформацією джерел ЗМІ, він веде переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа щодо потенційної мирної угоди по Україні, а також обговорює питання економічної взаємодії між двома країнами.

Водночас переговорний процес щодо війни в Україні наразі призупинений. Як пояснив радник Офісу президента Михайло Подоляк, головною причиною стала ескалація ситуації на Близькому Сході.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред