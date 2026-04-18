Лавров зробив гучну заяву щодо відновлення переговорів з Україною - деталі

Інна Ковенько
18 квітня 2026, 14:33оновлено 18 квітня, 15:20
Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорів у Стамбулі, якщо партнер буде готовий.
Лавров зробив заяву щодо відновлення перемовин з Україною
Лавров зробив заяву щодо відновлення перемовин з Україною / Колаж: Главред, фото: Freepik, росЗМІ

Головне із заяви Лаврова:

  • Тема відновлення переговорів з Україною "не є пріоритетом номер один"
  • Водночас РФ позитивно сприймає можливість відновлення переговорів у Стамбулі

У Кремлі не відкидають можливість відновлення переговорів у Стамбулі. Проте тема відновлення переговорів з Україною для РФ "не є пріоритетом номер один".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на дипломатичному форумі в Анталії.

Російський міністр зазначачив, що тема відновлення мирних перемовин щодо війни в Україні наразі "не є пріоритетом номер один".

"Росія нікому переговори не нав'язувала. Ми завжди виходили з того, якщо партнер готов - за нами справа не стане", - додав Лавров.

Водночас він зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.

Главред раніше писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та РФ Він заявив, що Анкара готова сприяти проведенню саміту на рівні лідерів України та РФ.

Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна відкрита до зустрічі на рівні лідерів за участю РФ, президента Туреччини та, ймовірно, представників США. Таку зустріч можуть провести на території Туреччини. Водночас він наголосив, що Київ не прийме російських вимог щодо виведення українських військ із Донбасу.

Раніше повідомлялося, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

