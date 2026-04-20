Підтягнення білоруських військ до кордону: в ДПСУ зробили важливу заяву

Марія Николишин
20 квітня 2026, 18:45
Зазначається, що зараз Росія не тримає на території Білорусі великих сил.
В ДПСУ сказали, чи можливий наступ з Білорусі / колаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr

Головне із заяви речника ДПСУ:

  • У Білорусі немає переміщення техніки або підтягнення військ до кордону
  • На окремих напрямках Білорусь тримає підрозділи ще з 2022 року
  • Однак не можна виключати якихось провокативних дій

Наразі на території Білорусі українські прикордонники не фіксують переміщення техніки або підтягнення до кордону військ. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Ще з 2022 року Білорусь тримає на окремих напрямках свої підрозділи, тоді вони заявили, що це з метою посилення своєї безпеки, бо очікують якихось дій з боку України, хоча Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не планує здійснювати такі дії. Тому є ті підрозділи, які Білорусь і до цього тримала по напрямку нашого кордону. Вони ротуються, міняються, здійснюються їхні переміщення, але нарощування навіть цих підрозділів не відбувається", - наголосив він.

За його словами, переміщення техніки також не відбувається у безпосередній близькості до кордону України.

"Станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі великих сил, в тому числі піхотних підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення з території Білорусі", - зауважив Демченко.

Крім того, він додав, що не можна виключати якихось провокативних дій, зокрема з метою відтягування українських сил на цей напрямок з більш важливих.

"Тому стежимо, реагуватимемо на всі виклики, які будуть йти з території Білорусі, і продовжуємо укріплювати цей напрямок", - підсумував речник ДПСУ.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини України

Як повідомляв Главред, етеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що Росія може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил.

Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев заявляв, що наразі мова не йде про підготовку великого наступу, проте Росія може прагнути використовувати Білорусь для тиску на Україну.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що Олександр Лукашенко не має достатніх ресурсів для ведення війни, і якби така можливість була, він би вже давно долучився до бойових дій проти України.

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

війна в Україні ДПСУ новини України Андрій Демченко війна Росії та України вторгнення Білорусі в Україну Війська Білорусі
