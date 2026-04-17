Новий пріоритет США: Трамп розповів, що зараз важливіше за переговори щодо України

Анна Ярославська
17 квітня 2026, 11:46
Білий дім змінив свої пріоритети.
Дональд Трамп, США
Дональд Трамп ухилився від відповіді щодо переговорів про Україну

Головні тези Трампа:

  • США зараз зосереджені на Ірані
  • Конкретної відповіді щодо України президент США не дав
  • Пріоритет Білого дому — можлива угода з Іраном

США зараз зосереджені на Ірані, а не на війні в Україні. Втім, у Білому домі вважають, що Київ "рухається вперед".

Президент США Дональд Трамп відкрито визнав, на чому зараз зосереджена його увага, і це не Україна, передає Forbes.

На пряме запитання про мирні переговори президент США не дав конкретної відповіді.

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде", - заявив американський лідер.

За словами Трампа, Іран зараз у пріоритеті.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", - сказав він.

Президент США підкреслив, що угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають - і це він вважає позитивними сигналами.

Паралельно Трамп повідомив про зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке торкнеться і "Хезболли".

На питання про конкретні терміни наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.

"Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними", - сказав президент США.

Як писав Главред, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після завершення перемир'я бойові дії триватимуть, доки президент України Володимир Зеленський не погодиться укласти мир з Росією та не візьме на себе відповідальність за таке рішення.

"Ми прагнемо до сталого миру. І сталий мир може настати, коли ми забезпечимо наші інтереси, досягнемо тих цілей, які ставилися з самого початку. Це можна зробити буквально в режимі "сьогодні". Але Зеленський повинен прийняти ті самі добре відомі рішення. Щойно вони будуть ухвалені, тоді все перейде в мирне русло", — сказав він.

Керівник ЦПД при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що в РФ розглядають щонайменше три варіанти розвитку війни проти України. Плани Москви варіюються від спроб поступового заморожування до переходу до гібридної війни з країнами НАТО.

Президент США Дональд Трамп упевнений у швидкому досягненні домовленостей про припинення війни в Україні. Він підкреслив свій досвід врегулювання міжнародних конфліктів і заявив: "Я врегулював вісім воєн, дев'ята на підході".

Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Удари по Україні різко посиляться: у розвідці попередили про загрозу і плани РФ

Удари по Україні різко посиляться: у розвідці попередили про загрозу і плани РФ

Новий пріоритет США: Трамп розповів, що зараз важливіше за переговори щодо України

Новий пріоритет США: Трамп розповів, що зараз важливіше за переговори щодо України

