Новий пріоритет США: Трамп розповів, що зараз важливіше за переговори щодо України

Білий дім змінив свої пріоритети.

Головні тези Трампа:

США зараз зосереджені на Ірані

Конкретної відповіді щодо України президент США не дав

Пріоритет Білого дому — можлива угода з Іраном

США зараз зосереджені на Ірані, а не на війні в Україні. Втім, у Білому домі вважають, що Київ "рухається вперед".

Президент США Дональд Трамп відкрито визнав, на чому зараз зосереджена його увага, і це не Україна, передає Forbes.

На пряме запитання про мирні переговори президент США не дав конкретної відповіді.

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде", - заявив американський лідер.

За словами Трампа, Іран зараз у пріоритеті.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", - сказав він.

Президент США підкреслив, що угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають - і це він вважає позитивними сигналами.

Паралельно Трамп повідомив про зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке торкнеться і "Хезболли".

На питання про конкретні терміни наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.

"Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними", - сказав президент США.

Як писав Главред, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після завершення перемир'я бойові дії триватимуть, доки президент України Володимир Зеленський не погодиться укласти мир з Росією та не візьме на себе відповідальність за таке рішення.

"Ми прагнемо до сталого миру. І сталий мир може настати, коли ми забезпечимо наші інтереси, досягнемо тих цілей, які ставилися з самого початку. Це можна зробити буквально в режимі "сьогодні". Але Зеленський повинен прийняти ті самі добре відомі рішення. Щойно вони будуть ухвалені, тоді все перейде в мирне русло", — сказав він.

Керівник ЦПД при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що в РФ розглядають щонайменше три варіанти розвитку війни проти України. Плани Москви варіюються від спроб поступового заморожування до переходу до гібридної війни з країнами НАТО.

Президент США Дональд Трамп упевнений у швидкому досягненні домовленостей про припинення війни в Україні. Він підкреслив свій досвід врегулювання міжнародних конфліктів і заявив: "Я врегулював вісім воєн, дев'ята на підході".

Про джерело: Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

