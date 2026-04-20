Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

Коротко:
- РФ готує можливий удар протягом 48 годин
- До 550 дронів і 20 ракет "Іскандер-М"
- Під загрозою Київ та низка регіонів
Російські окупаційні війська, ймовірно, готують чергову масовану атаку по території України. За даними моніторингових каналів, удар може бути здійснений упродовж найближчих 48 годин.
Ймовірні засоби ураження
Повідомляється, що для потенційної атаки ворог може залучити до 550 безпілотників та до 20 балістичних ракет типу "Іскандер-М". Також не виключається використання інших засобів ураження, зокрема крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".
Потенційні цілі
За наявною інформацією, у пріоритеті можливих ударів залишаються об’єкти оборонно-промислового комплексу, а також газова та нафтова інфраструктура. Крім того, серед потенційно вразливих напрямків називають системи водопостачання, логістичні об’єкти та пов’язану інфраструктуру.
Ризикові регіони та об’єкти
Аналітики зазначають, що серед ймовірних цілей розглядаються Київ та окремі райони столиці, зокрема Солом’янський, Дарницький, Оболонський райони, а також Сирець і об’єкти в районі Жулян.
Серед регіонів, які можуть перебувати в зоні ризику, згадуються Черкаси, Чечелівський район Дніпра та авіаремонтне підприємство у Львові.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 18 квітня російські війська атакували портову інфраструктуру та логістичні об’єкти в Одеській області. Внаслідок удару є постраждалий та значні руйнування.
Крім того, у ніч на 19 квітня російські окупанти запустили 236 ударних дронів для ударів по Україні. Нашим силам вдалося збити чи подавити 203 БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нагадаємо, що у ніч на 16 квітня та вранці у четвер російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Під атакою опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси.
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
