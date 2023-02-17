УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Бойові кози - не бояться ані танків, ані росіян": у центрі Києва весело скакали милі тварини

17 лютого 2023, 12:12
На Софійській і Михайлівській площі останнім часом часто можна побачити кіз Зіту та Міру, які весело скачуть по згорілій російській техніці.
Кози в центрі Києва
Кози в центрі Києва / колаж фото ТСН

Киянин Валерій Марченко досить часто виходить погуляти в центр столиці, на Софійську і Михайлівську площу, зі своїми козами ‒ Зітою і Мірою. Його історію розповів портал ТСН.

Як каже чоловік, іноді він виходить гуляти ще й з козенятами. Зіта виходить на вулицю в нашийнику, але без повідця. Такі ж нашийники є і у всіх козенят, щоб їх можна було відтягнути від куща або безпечно перевести через дорогу.

"Кізок продаю, тому що багато мені їх не треба, не прогодую. У покупців питаю, для чого беруть. Якщо заради молока - продаю. Моя Зіта - коза полтавської породи. Їх ще називають "полтавками". Її молоко не має неприємного козячого запаху, жирне. Взимку коза багато молока не дає - 2 літри, не більше. А з квітня по липень, коли з'являється соковита рослинність, наша Зіта дає 5 літрів молока. Дою її сам або син допомагає. Молоко п'ємо і продаємо охочим", – розповідає Марченко.

відео дня

Він каже, що було важко прогодувати кіз у березні та квітні 2022 року ‒ у центрі мегаполісу та під вибухи ракет російських окупантів. Міра в той час ще була зовсім козеням. І доводилося шукати продукти всюди.

  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН
  • Кози у центрі Києва
    Кози у центрі Києва ТСН

"По-різному бувало. Допомагали сусіди, приносили очистки від картоплі, буряка і капусти. Кози таке люблять. А ще вони не бояться повітряних тривог — звикли до них. Чекають поки перестане ревіти сирена, а потім вже готові йти на прогулянку. Зіта і Міра люблять гарцювати по спалених російських танках, які виставлені на Михайлівській площі. Можуть і на вежу залізти, гризти там щось. Я часто кажу перехожим, що це наші бойові українські кози, які не бояться ані танків, ані росіян", — підсумував Марченко.

Нагадаємо, влітку минулого року, в тимчасово окупованому селі Кінські Роздори (Запорізька область) буйна коза мимоволі серйозно поранила кількох російських окупантів.

Тварина ненароком зачепила їх гранати-розтяжки, які вороги встановили на території місцевої сільської лікарні. Там тоді розміщувалося, за попередньою версією, близько сорока російських окупантів.

У лютому 2023 року волонтер Денис Христов вивіз з прифронтового села Карлівка, що на Донеччині, місцевого фермера – причому з усім його скотним двором (71 козою, 45 курей, двома кішками і собакою).

"Дякую всім за донати і підтримку. Зізнаюся, задоволення не з дешевих замовити таку фуру. Але ще дорожче мені стало б, якби цей 15-тонник застряг у полі. Слава Богу все вирулили", - розповів волонтер.

Інші новини про тварин:

новини Києва коза
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:18

Який собака приносить удачу, а який - гроші та любов: прикмети і забобони

12:12

"Бойові кози - не бояться ані танків, ані росіян": у центрі Києва весело скакали милі твариниФотоВідео

12:00

Путін боїться розвороту зброї проти себе: Ілля Пономарьов - про приватні армії в РосіїЕксклюзив

11:56

Норвезький генерал дав тривожний прогноз: сумнівається у воєнній перемозі України над РФВідео

11:54

Найгарніший весняний манікюр 2023: 5 варіантів, в які можна закохатися з першого поглядуФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:53

"Путін досі впевнений, що РФ має шанс перемогти": у Держдепі США сказали, що може зупинити диктатораВідео

11:43

Секретний інгредієнт вмить очистить печериці і зекономить ваш час: суперський трюкВідео

11:39

Команда волонтерів відкрила скриньку пожертв для українців: хто може отримати 700 доларівВідео

11:23

ЗСУ знищили підполковника РФ - командира розвідки окупантівВідео

Реклама
11:17

Російські агресори втрачають 2 тисячі солдатів за кожен 91 метр окупації - розвідка НАТОВідео

11:08

ЗСУ отримали вже 70 авто за сприяння Favbet FoundationФото

10:41

"Лежить в крові в могилі": росіянка очманіла від інсталяції в Гамбурзі з "мертвим Путіним"Відео

10:31

Голова та спина під забороною: де краще не гладити собакуВідео

10:24

Задихалася закрита у валізі, поки він змивав кров: в Італії ексбойфренд по-звірячому вбив українку

10:21

Достатньо столової ложки: навіщо посипати сіллю картоплю після посадкиВідео

10:02

Єрмак розповів про ризики 24 лютого і закликав слухати повітряні сили

09:52

США підтримали удари України по цілях РФ у Криму: у Москві закотили істерикуВідео

09:45

З якої причини в Україні активно видають повістки: пояснення ДаніловаВідео

09:23

Мовний скандал в Одесі: відвідувачку випровадили з кафе через українську мовуВідео

09:16

Стан стрімко погіршується: Брюсу Віллісу поставили остаточний діагноз

Реклама
08:56

Без нової хвилі мобілізації Україні війну не виграти: експерт назвав причинуВідео

08:49

В українців будуть проблеми зі стажем і виходом на пенсію: вчена пояснила, в чому справаВідео

08:48

Як РФ утилізує зеків на Донбасі: про безпрецендентну смертність "вагнерівців"Погляд

08:29

США не виключають передачу Україні зброї не лише для перемоги, але і для стримування РФ - НуландВідео

07:59

Двоє агресорів після першого обміну ще раз потрапили в полон ЗСУВідео

07:31

У Туреччині з-під завалів через 10 днів після землетрусу врятували 17-річну дівчинуВідео

07:10

Навіщо господині ставлять соду під ліжко: назавжди забудете про серйозну проблему

06:47

ЗСУ зламають плани Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого - ISW

06:42

Сурков зілляв свого начальникаПогляд

05:29

Гороскоп на березень 2023 для Близнюків: несподіваний поворот, далека дорога і здійснення мріїВідео

05:15

Плани Росії до 24 лютого: екскомандир Айдару назвав місто, яке "хочуть" взяти окупантиВідео

04:15

Росіяни можуть атакувати з півночі восени 2023 року – військовий експертВідео

03:46

Прикрила сором "райською пташкою": Кайлі Дженнер показала репортаж прямо з душу

03:20

В Україні з'явилися нові грошові виплати: хто може отримати понад 20 тисяч гривеньВідео

02:05

Військовий експерт спрогнозував, скільки потрібно ракет, щоб "вибити" російський флот з війниВідео

02:02

"Конвульсії викликають тільки сміх": Волочкова показала верх свого талантуВідео

01:45

У напівкорсеті і без трусів: Ешлі Грем здивувала відвертою фотосесією

01:32

"Крим буде простіше взяти, ніж Донбас": експерт назвав умову для швидкої деокупації півостроваВідео

00:51

Чому 17 лютого не можна чіпати собак: прикмети і що не можна робитиВідео

00:34

Колишній друг Путіна описав сценарій закінчення війни в УкраїніВідео

Реклама
00:10

Гороскоп на сьогодні 17 лютого 2023: Стрільцям - нові ідеї, Рибам - звичайний деньВідео

16 лютого, четвер
23:59

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 лютого 2023: Рибам - розмова по душам, Ракам - випробування

23:30

РФ може влаштувати теракти на своїй території: розвідка Польщі пояснила, навіщо це КремлюВідео

22:42

"РФ хоче запустити три хвилі ракет 24 лютого": Подоляк пояснив плани ПутінаВідео

22:32

"Ми її обов'язково розвалимо": Данілов заявив, що Україна зробить з РФ те саме, що з СРСРВідео

21:50

Ніхто не зможе відмовитися: знаменитий рецепт хрусткого печива Гусячі лапкиВідео

21:48

"РФ зачекає кілька років і почне знову": коли Україна звільнить Крим, далі буде Донбас – ХоджесВідео

21:38

"Російський наступ вже почався": Зеленський розповів про бійнюВідео

21:01

В Україні різко зіпсується погода: синоптики назвали дату штормуВідео

21:01

Зустріли 14 лютого абсолютно голими: Емілі Ратаковскі підтвердила роман з відомим коміком

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти