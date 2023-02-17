"Бойові кози - не бояться ані танків, ані росіян": у центрі Києва весело скакали милі тварини

На Софійській і Михайлівській площі останнім часом часто можна побачити кіз Зіту та Міру, які весело скачуть по згорілій російській техніці.

Кози в центрі Києва / колаж фото ТСН

Киянин Валерій Марченко досить часто виходить погуляти в центр столиці, на Софійську і Михайлівську площу, зі своїми козами ‒ Зітою і Мірою. Його історію розповів портал ТСН.

Як каже чоловік, іноді він виходить гуляти ще й з козенятами. Зіта виходить на вулицю в нашийнику, але без повідця. Такі ж нашийники є і у всіх козенят, щоб їх можна було відтягнути від куща або безпечно перевести через дорогу.

"Кізок продаю, тому що багато мені їх не треба, не прогодую. У покупців питаю, для чого беруть. Якщо заради молока - продаю. Моя Зіта - коза полтавської породи. Їх ще називають "полтавками". Її молоко не має неприємного козячого запаху, жирне. Взимку коза багато молока не дає - 2 літри, не більше. А з квітня по липень, коли з'являється соковита рослинність, наша Зіта дає 5 літрів молока. Дою її сам або син допомагає. Молоко п'ємо і продаємо охочим", – розповідає Марченко.

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Він каже, що було важко прогодувати кіз у березні та квітні 2022 року ‒ у центрі мегаполісу та під вибухи ракет російських окупантів. Міра в той час ще була зовсім козеням. І доводилося шукати продукти всюди.

"По-різному бувало. Допомагали сусіди, приносили очистки від картоплі, буряка і капусти. Кози таке люблять. А ще вони не бояться повітряних тривог — звикли до них. Чекають поки перестане ревіти сирена, а потім вже готові йти на прогулянку. Зіта і Міра люблять гарцювати по спалених російських танках, які виставлені на Михайлівській площі. Можуть і на вежу залізти, гризти там щось. Я часто кажу перехожим, що це наші бойові українські кози, які не бояться ані танків, ані росіян", — підсумував Марченко.

Нагадаємо, влітку минулого року, в тимчасово окупованому селі Кінські Роздори (Запорізька область) буйна коза мимоволі серйозно поранила кількох російських окупантів.

Тварина ненароком зачепила їх гранати-розтяжки, які вороги встановили на території місцевої сільської лікарні. Там тоді розміщувалося, за попередньою версією, близько сорока російських окупантів.

У лютому 2023 року волонтер Денис Христов вивіз з прифронтового села Карлівка, що на Донеччині, місцевого фермера – причому з усім його скотним двором (71 козою, 45 курей, двома кішками і собакою).

"Дякую всім за донати і підтримку. Зізнаюся, задоволення не з дешевих замовити таку фуру. Але ще дорожче мені стало б, якби цей 15-тонник застряг у полі. Слава Богу все вирулили", - розповів волонтер.

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