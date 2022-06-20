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Рогата месниця: під Запоріжжям коза підірвала розтяжки і поранила групу окупантів

20 червня 2022, 18:15

В окупованому селі Кінські розбрати (Запорізька область) буйна коза випадково посприяла пораненням кількох російських агресорів.

Коза
Під Запоріжжям коза підірвала розтяжки і поранила групу окупантів / ua.depositphotos.com

У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори (Запорізька область) буйна коза мимоволі серйозно поранила кількох російських окупантів. Тварина зачепила їхні гранати - розтяжки, повідомляють представники Главку українського Міноборони.

Як зазначається, така ситуація сталася на території місцевої сільської лікарні, в якій зараз розмістилися близько сорока російських окупантів.

Щоб влаштувати "кругову оборону" загарбники облаштували по периметру медичного закладу вибухові пристрої у вигляді гранат-розтяжок.

Але, незабаром з довколишнього пасовища зайшла коза. Швидкими рухами своїх рогів вона "знешкодила" кілька гранат. Відразу ж трапилася ланцюгова детонація боєприпасів. І, кілька окупантів отримали важкі поранення різного ступеня тяжкості.

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Нагадаємо, раніше радник градоначальника Маріуполя Петро Андрющенко писав, що на руїнах практично знищеного російськими військами Маріуполя (Донецька область) почали боротися з окупантами українські партизани. За його словами, партизани спалили п'ять одиниць російської техніки і вбили одного окупанта.

"Маріуполь. Опору. Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний опір від саботажу переходить в активну фазу", – написав Андрющенко.

У тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) партизани ліквідували двох російських військових.

"Вночі парочка орків з патруля достроково закінчили службу в армії окупанта. Після звільнення їх може знайдуть, а може і ні", - розповіли учасники підпілля.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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