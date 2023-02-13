Волонтер зумів вивезти з прифронтового села на Донеччині фермера і його 71 козу

В кінцевому підсумку, волонтеру Денису Христову вдалося вивезти в безпечне місце фермера, все стадо кіз - 71 голову, 45 курей, двох кішок і пса.

Волонтеру вдалося вивезти все стадо кіз / скріншот з відео

Український волонтер Денис Христов вивіз з прифронтового села Карлівка, що на Донеччині, місцевого фермера – причому з усіма його тваринами (а там - 71 коза, 45 курей, дві кішки та пес). Про це волонтер розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Складно було знайти цю машину, а ще складніше було знайти водія, який погодиться на це", — говорить Христов.

Через дуже важкий стан сільських доріг вантажівка не змогла під'їхати до будинку. Плюс трасу російські окупанти обстрілювали касетними боєприпасами. Тварин довелося везти до вантажівки в кілька заїздів у фургоні.

В кінцевому підсумку, вдалося вивезти все стадо кіз - 71 голову, 45 курей, двох кішок і пса.

"Дякую всім за донати і підтримку. Зізнаюся, задоволення не з дешевих замовити таку фуру. Але ще дорожче мені стало б, якби цей 15-тонник застряг у полі. Слава Богу все вирулили", - підсумував Христов.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області в районі Бахмута загинув український військовий, громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. У Олега залишилися дружина і п'ятеро неповнолітніх дітей.

До того в боях під Бахмутом в Донецькій області загинув український військовий, волонтер Денис Галушко.

"Під Бахмутом загинув наш друг, Денис Галушко. Хто знав його-напишіть пару слів підтримки батькові, Олександру Васильовичу. Зараз у нього сиджу, йому важко. Денис загинув героєм", - написав його побратим Масі Найєм.

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