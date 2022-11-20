Тварина живе в окопах: окупанти показали єнота, вкраденого під час втечі з Херсона

Окупанти вкрали єнота із зоопарку Херсона / Фото Telegram

Російські окупанти створили пропагандистський Telegram-канал для єнота, якого вони вкрали з Херсонського зоопарку під час втечі від Збройних сил України. Тварина живе з російськими загарбниками в окопах, її назвали Херсон.

Окупанти цинічно заявляють, що врятували єноту життя.

"Єнота ніхто з Херсона не крав. Ми з підрозділом відходили і побачили, що тварина голодна, просто кинута і нікому непотрібна", – заявили вони.

"І ось він в розташуванні ВДВ, ходить вночі у розвідку (адже бачить краще за будь-який тепловізор), і спить в підсумку для скидання магазинів. Харчується свіжою рибою від місцевих рибалок, залишаючи її голови в спальниках хлопців, а ще — горішками, куркою і виноградом. Єнота ми нікому не віддамо. Єнот залишиться з нами", - заявив один з російських військових.

​ Окупанти цинічно заявляють, що врятували єноту життя / Фото Telegram

Зазначимо, 13 листопада засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук заявив, що єнота із зоопарку Херсона вкрало російське командування. За його словами, в анексований Крим окупанти вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до осла і білок. У мережі з'явилося відповідне відео.

Пізніше мережа вибухнула мемами на крадіжку окупантами тварин з Херсона.

Директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", Ккимський бізнесмен Олег Зубков заявив, що це він з командою вивозили тварин з Херсона. Він готовий повернути їх, щойно "влада Херсона" буде готова відновити місцевий зоопарк.

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