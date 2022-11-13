"Медаль за взяття єнота": мережа вибухнула мемами на крадіжку окупантами тварин із Херсона

Мережа вибухнула мемами через крадіжку окупантами тварин херсонського зоопарку/ соцмережі

Російські окупанти під час втечі з Херсону намагалися вивести побільше вкраденого майна. Та окрім цього вони ще й захопили з собою тварин із місцевого зоопарку.

Як підтвердив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук, російські загарбники вивезли до тимчасово окупованого Криму багато тварин – від лами і вовка до осла та білок.

Окупанти забирали з собою і єнотів. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як цих тварин ловлять за хвіст і "пакують" у клітки, щоб вивезти під час втечі з міста. Цікаво, що у кадр відеоролика потрапив саме командир російських окупантів, який власноручно відловлював у вольєрі єнотів.

Після цього мережа вибухнула мемами на крадіжку окупантами тварин у зоопарку Херсона. Українці жартували, що ЗСУ готові обміняти 10 полонених мобілізованих окупантів на єнота, крадіжка якого потрапила на відео і розлетілася соцмережами.

Інші користувачі мережі жартували, що вкрадений єнот очолить уряд Херсонської області у вигнанні. Дехто писав, що єнот є "агентом СБУ", тому окупанти ще пошкодують, що його викрали. Також українці пропонували видавати російських загарбникам медаль "За взяття єнота".

Главред зібрав меми українців, у яких ті висміюють крадіжку росіянами тварин із Херсона.

соцмережі

Окупанти крали єнотів із зоопарку Херсона

Раніше повідомлялося, що російські окупанти під час втечі з Херсону вивозили з собою не лише награбоване майно, а й тварин з місцевого зоопарку. При цьому в українському русі за права тварин UAnimals підтвердили, що загарбники викрали із зоопарку багато тварин, зокрема, лам, вовків, ослів та білок. А пізніше з’явилося відео, на якому командування російських збройних сил краде єнотів.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі. Відповідне відео опублікували у соцмережах. На кадрах видно колону бусів, між якими на буксирі транспортується дитячий паровозик.

Нагадаємо, блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у Кремлі так боялися гніву росіян через відхід окупантів з Херсона, що почали говорити про можливий відхід військ ще за місяць – щоб потім це не стало шоком.

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