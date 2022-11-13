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"Медаль за взяття єнота": мережа вибухнула мемами на крадіжку окупантами тварин із Херсона

13 листопада 2022, 16:07

Українці жартують, що ЗСУ готові обміняти 10 полонених мобілізованих окупантів на єнота, викраденого з херсонського зоопарку.

Енот
Мережа вибухнула мемами через крадіжку окупантами тварин херсонського зоопарку/ соцмережі

Російські окупанти під час втечі з Херсону намагалися вивести побільше вкраденого майна. Та окрім цього вони ще й захопили з собою тварин із місцевого зоопарку.

Як підтвердив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук, російські загарбники вивезли до тимчасово окупованого Криму багато тварин – від лами і вовка до осла та білок.

Окупанти забирали з собою і єнотів. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як цих тварин ловлять за хвіст і "пакують" у клітки, щоб вивезти під час втечі з міста. Цікаво, що у кадр відеоролика потрапив саме командир російських окупантів, який власноручно відловлював у вольєрі єнотів.

Після цього мережа вибухнула мемами на крадіжку окупантами тварин у зоопарку Херсона. Українці жартували, що ЗСУ готові обміняти 10 полонених мобілізованих окупантів на єнота, крадіжка якого потрапила на відео і розлетілася соцмережами.

Інші користувачі мережі жартували, що вкрадений єнот очолить уряд Херсонської області у вигнанні. Дехто писав, що єнот є "агентом СБУ", тому окупанти ще пошкодують, що його викрали. Також українці пропонували видавати російських загарбникам медаль "За взяття єнота".

Главред зібрав меми українців, у яких ті висміюють крадіжку росіянами тварин із Херсона.

Енот из Херсонського зоопарка
соцмережі
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот из Херсонського зоопарка
Енот

Окупанти крали єнотів із зоопарку Херсона

Раніше повідомлялося, що російські окупанти під час втечі з Херсону вивозили з собою не лише награбоване майно, а й тварин з місцевого зоопарку. При цьому в українському русі за права тварин UAnimals підтвердили, що загарбники викрали із зоопарку багато тварин, зокрема, лам, вовків, ослів та білок. А пізніше з’явилося відео, на якому командування російських збройних сил краде єнотів.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти, тікаючи з тимчасово окупованого Херсона, вкрали дитячий паровозик. У нього вони завантажили інші вкрадені в українців речі. Відповідне відео опублікували у соцмережах. На кадрах видно колону бусів, між якими на буксирі транспортується дитячий паровозик.

Нагадаємо, блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у Кремлі так боялися гніву росіян через відхід окупантів з Херсона, що почали говорити про можливий відхід військ ще за місяць – щоб потім це не стало шоком.

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