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Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов

Марія Николишин
10 жовтня 2024, 10:18
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Тільки за 2024 рік Росія завезла 2,5 тисячі тонн боєприпасів на територію Білорусі.
Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов
Чи можливі бойові дії на території Білорусі / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН, скріншот з відео

Переносити бойові дії на територію Білорусі потрібно було ще 2022 року, коли звідти в Україну вторгалися російські війська. Саме тоді був сенс наносити удари по тилових об'єктах, базах зберігання, забезпечення і ремонту. Але зараз немає доцільності початку таких військових дій.

Про це розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Він зауважив, що "ми запізнилися, поїзд пішов".

"Сьогодні для подібної операції немає підстав. Ну, завдамо ми удару - і що далі? Хіба Білорусь сьогодні нападає? Ні. Безумовно, Білорусь має понести частку відповідальності за свою роль у цій війні. Позов України буде не тільки проти Російської Федерації, а й проти Білорусі, і репарації потрібно вимагати з обох держав. Однак для відкриття білоруського фронту в нас сьогодні немає прямих підстав", - наголосив експерт.

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Крім того, за його словами, РФ зосереджує військові запаси на території Білорусі. Тільки за дев'ять місяців 2024 року Росія завезла 2,5 тисячі тонн боєприпасів для авіації, систем ППО та артилерії.

Він також відповів на питання, чи це не є підставою для України, щоб завдати ударів по місцях зберігання боєприпасів.

"Ні. Річ у тім, що минулого року приблизно таку саму кількість боєприпасів Росія вивезла зі складів Білорусі. Відповідно, Лукашенко завжди може сказати, що Росія просто повернула те, що брала. Крім того, просто накопичення боєприпасів, якщо вони не несуть прямої загрози для України, не дає нам підстави бити по складах, де знаходяться ці ракети", - підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Участь Білорусі у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Білорусі розпочали новий етап перевірки бойової готовності військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони.

Центр протидії дезінформації повідомив, що масштабна перевірка боєготовності білоруських військ є частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з РБ. На сьогодні основна загроза для України з боку Білорусі - інформаційна.

Крім того, історик і журналіст Михайло Жирохов заявив, що Білорусь після початку операції ЗСУ на Курщині почала стягувати війська ближче до кордонів з Україною і може готувати певні провокації.

Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

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