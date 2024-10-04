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"Я тут особливо не парюся": Лукашенко відповів на заліт "Шахедів" РФ в Білорусь

Марія Николишин
4 жовтня 2024, 19:47
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Лукашенко також вирішив зауважити, що летіли російські безпілотники дуже низько.
"Шахеди" залетіли в Білорусь / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

3 жовтня на територію Білорусі залітали російські "Шахеди". Самопроголошений президент Олександр Лукашенко пов'язав це з роботою РЕБ. Про це він сказав під час спілкування з жителями містечка Парохонськ, передає "Белта".

Лукашенко стверджує, що буцімто одночасно з вертольотом, на борту якого він перебував, у небі помітили два безпілотники.

"Дивлюся, летіли вони дуже низько, незвично низько. Напевно, щоб електронним засобам з України було не видно. Звичайно, вони вертоліт бачать: він же великий, це не безпілотник. Нормально прилетіли. Тому я тут особливо не парюся, як у народі кажуть, із цього приводу", - сказав білоруський лідер.

відео дня

Лукашенко також виправдався, що й Україна, і Росія зараз закуповують величезну кількість БПЛА, проте не менш важливе питання - навчитися керувати ними. Тому доволі часто в недосвідчених руках та після впливу засобів радіоелектронної боротьби безпілотники втрачають орієнтир, тому й залетіли до Білорусі.

"Кілька випадків таких було і з боку Росії, і з боку України. Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські", - додав білоруський диктатор і наголосив, що Білорусь нібито не хоче бути втягнутою у війну.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Заліт російських "Шахедів" в Білорусь - що відомо

Нагадаємо, три російські дрони "Шахед" залетіли вдень, 3 жовтня, до Білорусі. В цей час у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Два з цих дронів рухаюлися курсом на Гомель. Ще один зайшов у районі Лоєва та рухався у напрямку Хойників.

Пізніше з'явилася інформація, що жителі Калинковичів чули гучний звук вибуху. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що це вибухнув "Шахед".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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