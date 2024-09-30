Білорусь брязкає зброєю біля кордонів з Україною: у ЦПД назвали головну мету Мінська

У Центрі протидії дезінформації назвали основну загрозу для України з боку Білорусі.

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У Білорусі оголосили нову масштабну перевірку боєготовності військ / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

Масштабна перевірка боєготовності білоруських військ, яка була оголошена 30 вересня, є частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з РБ.

На сьогодні основна загроза для України з боку Білорусі - інформаційна, йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Зазначається, що країна-агресор РФ намагається постійно нагнітати напругу на кордоні й утримати на білоруському напрямку українські сили.

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Також підкреслюється, що це відбувається на тлі постійних перевірок військ РБ і войовничих заяв білоруських чиновників.

"Наразі у Білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України", - додали в ЦПД.

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Раніше повідомлялося, що винищувач Як-130 ЗС Білорусі, імовірно, перетнув повітряний простір України у вівторок, 24 вересня, стверджували моніторингові сервіси, зокрема паблік "Беларускі Гаюн". Повітряні сили фіксували тоді нешвидкісну повітряну ціль на кордоні Київської та Житомирської областей.

Нагадаємо, раніше Олександру Лукашенку пригрозили наслідками через вояж ватажка "ДНР" до Білорусі. Білоруський диктатор тоді цинічно зазначив, що "готовий співпрацювати з Україною на тих самих принципах, що і з "ДНР".

Як повідомлялося раніше, у небі над Україною в четвер, 19 вересня, засвітився важкий білоруський військово-вантажний транспортний літак Іл-76. Саме такими літаками росіяни перевозять на місця базування носіїв ракет, техніку, боєприпаси та особовий склад. Однак, найімовірніше, йдеться про технічний збій сервісу, який моніторить польоти.

/ Инфографика: Главред

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