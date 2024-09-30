Білорусь почала раптову перевірку військ та призов резервістів: що відомо

Міноборони Білорусі планує залучити полігони по всій території країни для раптової перевірки своїх збройних сил.

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Білорусь почала раптову перевірку збройних сил / Колаж Главред, фото: Міноборони Білорусі, скріншот із відео

У Білорусі розпочато новий етап перевірки бойової готовності військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони, який стартував 30 вересня. Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Під час перевірки основну увагу зосередять на готовності та спроможності військових частин і підрозділів ВПС та військ ППО виконувати свої завдання.

"Відповідно, до перевірки можуть залучити 2 зенітних ракетних і 2 радіотехнічні бригади, 5 зенітних ракетних полків і 3 авіаційні бази", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також повідомляється, що для проведення навчально-бойових завдань будуть залучені всі полігони ЗС РБ, а також планується призов резервістів.​

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 вересня білоруський винищувач Як-130, ймовірно, порушив повітряний простір України. Про це повідомляли моніторингові групи, зокрема "Беларускі Гаюн".

Крім того, МЗС України висловило різке невдоволення нещодавньою зустріччю Лукашенка з ватажком окупованої частини Донеччини Денисом Пушиліним, пригрозивши наслідками.

Також повідомляється, що після початку операції ЗСУ в Курській області Білорусь перекинула до Гомельської області тисячу військових, вертольоти, штурмовики та важку техніку.

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