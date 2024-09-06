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Вступ Білорусі в війну: експерт розказав, що задумав Лукашенко

Даяна Швець
6 вересня 2024, 04:00
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Риторика продиктована черговими виборами Лукашенка у Білорусі, які повинні відбутися у лютому наступного року.
Вступ Білорусі в війну: експерт розказав, що задумав Лукашенко
Лукашенко навряд чи втягнеться в масштабну війну / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

Білорусь після початку операції ЗСУ на Курщині почала стягувати війська ближче до кордонів з Україною і може готувати певні провокації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

На думку експерта, масштабного вторгнення Лукашенко цього не допустить. Як переконаний Жирохов, він чудово розуміє, що білоруська армія не має достатнього рівня підготовки і у випадку бойових дій не втримає лінію кордону. Тому Лукашенко робить все, щоб Білорусь не втягнули у війну.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

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Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

"Його заяви – лише гра на внутрішню публіку. Намагається показати, що він не Путін, а може захистити білорусів. Риторика продиктована черговими виборами Лукашенка у Білорусі, які повинні відбутися у лютому наступного року. Лукашенко зацікавлений у тому, щоб не було повторення подій 2020 року", - заявив експерт.

Однак розслаблятися не варто, адже, безумовно, провокації з боку Росії на півночі не виключені.

"Але якщо так станеться, росіянам доведеться брати на себе ще одну лінію фронту. Бо потішна білоруська армія дуже швидко посиплеться, а Путіну, якому потрібні війська для Курщини, Донбасу та інших напрямків, доведеться шукати сили, щоб тримати новий фронт", - каже експерт.

Позиція Білорусі у війні проти України

Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити.

Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва.

Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Підсумовуючи, Жирохов заявляє, що з Путін не потягне відкриття нового фронту на півночі і Росії, бо на поточному етапі війни це не вигідно.

"Наразі не вигідно. Певні провокації можливі, але вони можуть бути лише локальними явищами, які не призведуть до масштабних військових операцій", - підкреслив експерт.

Експерт Михайло Жирохов - останні заяви

Жирохов попереджає, що окупанти кинули око на Дніпропетровщину. За словами історика, для активних бойових дій є ще два місяці часу, а вже після початку листопада можуть виникнути проблеми з комунікаціями та інтенсивність боїв піде на спад. Тому саме від того, як зміниться ситуація на фронті до цього часу залежатиме подальший розвиток ситуації.

Окрім цього, на думку експерта, ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ біля Покровська. Усе залежить від того, чи запланував Генеральний штаб певний контрнаступальний маневр.

Також Жирохов вважає, що ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов в Курській області, адже уже є певні проміжні результати на цьому напрямі.

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