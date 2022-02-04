Волкер пояснив, чому Путін зволікає з вторгненням в Україну

Курт Волкер назвав дві умови можливого вторгнення РФ в Україну / Reuters

Екс-представник Держдепу США з питань України Курт Волкер назвав дві умови вторгнення Росії в Україну.

В інтерв'ю телеканалу "Україна 24" він зазначив, що поки не зрозуміло, які наміри у президента Володимира Путіна.

"Ризик вторгнення потрібно поділити на 2 частини: можливість і наміри. Можливість є, Росія наростила дуже велику силу і в Україні, і навколо неї. Тому звичайно вторгнення можливе, але які наміри у Путіна? Це незрозуміло - чи має він намір використовувати військові сили або використовувати їх в дипломатичному сенсі. Я думаю, він вичікує і хоче подивитися, які поступки йому запропонують або не запропонують, і чи буде підтримка України", - зазначив Волкер.

Також він зазначив, що зараз світ підтримує Україну.

читайте такожФейкові "атаки ЗСУ" і провокації Москви: у США оголосили новий сценарій вторгнення Росії в Україну"Путін повинен брати це до уваги. Водночас він бачить, що вартість вторгнення в Україну буде величезна, це буде дорого коштувати Росії, і вона не зможе заперечувати, що веде бойові дії, як це було на Донбасі", — зазначив він.

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Волкер підкреслив, що ризик нападу все одно залишається.

"Росіяни нарощують військову міць, вони становлять загрозу. А коли нарощування відбувається, колись сили можуть бути використані", - сказав Волкер..

Нагадаємо, раніше журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували статтю, в якій говорилося про те, що біля українських кордонів вже понад 127 000 російських військових. У відомстві не виключили сценарію ракетних ударів Росії по стратегічних об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою передислокація військ в прикордонні з Україною території пов'язана з напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва вважає свої маневри "запобіжними заходами".