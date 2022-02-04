Військової загрози для України з боку Росії зараз немає - Головнокомандувач ЗСУ

Валерій Залужний прокоментував скупчення російських військ біля кордонів України / Фото Reuters, скріншот ТСН

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні день уздовж державного кордону зосереджена велика кількість російської військової техніки та особового складу, але загрози військового вторгнення Росії в Україну немає.

Таку думку він озвучив 3 лютого в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.

За словами Залужного, російська військова техніка продовжує прибувати. Є такі військові частини і підрозділи, які здійснюють постійні переміщення.

"Це стосується і територій тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, воно нас турбує. Тому що це буде турбувати будь-яку державу: якщо біля її кордонів знаходяться угруповання", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що якщо подивитися з військової точки зору і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то на сьогоднішній день такої загрози немає.

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"Це більше схоже на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно переживати і піддаватися паніці, а вірити ЗСУ та офіційній інформації", — сказав Залужний.

читайте такожРосія може стягнути до кордонів України мільйон військових: Залужний закликав реально оцінювати сили РФВін додав, що щонайменше раз на тиждень контактує з американською стороною і отримує розвідувальну інформацію, зокрема, ту, яка стосується Росії.

"Для відстеження ситуації ми залучаємо і можливості наших партнерів. Мабуть, це не буде секретом, я, принаймні, один раз на тиждень говорю з головою комітету начальників штабів США генералом Міллі, де він дає мені вичерпні відповіді на всі запитання, що стосуються тієї розвідувальної інформації, яка мені цікава. Тому з боку ЗСУ відстежується повністю вся діяльність з боку Збройних сил РФ", - сказав Залужний.

Як повідомляв Главред, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ у Білорусі, анексованому Криму та на заході Росії.

Угруповання російських військ біля кордонів України, зокрема в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає зі зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових. Як йдеться в повідомленні компанії, розгортання російських військ "відображає підвищений рівень активності й готовності".

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