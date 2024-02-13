Бійцям ЗСУ хочуть значно підвищити надбавки й допомоги: у ВР зареєстровано проєкт

У новому законопроєкті прописані одноразові грошові допомоги солдатам, сержантам й офіцерам.

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ВР готує нове рішення щодо виплат військовим / Колаж Главреда, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар комітету з нацоборони ВР, полковник СБУ Роман Костенко пропонує Раді розглянути питання підвищення надбавок й винагород для військових.

У своєму Facebook Костенко повідомив, що законопроєкт з його співавторством вже зареєстровано на сайті парламенту. У тексті, зокрема, йдеться про виплату 120 тисяч гривень одноразової грошової допомоги солдатам, 160 тисяч грн - сержантам і старшинам та 200 тисяч грн - офіцерам, хто після 24 лютого 2022 року уклали чи продовжили контракт на строк не менш як 3 роки.

Для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити - щомісячна додаткова винагорода у сумі 10 тисяч грн.

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Що передбачено законопроєктом

Військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців, із яких щонайменше 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримують посадовий оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5.

Наприклад, солдат, який мав 20 100 грн, по закінченні вказаного періоду отримуватиме не менш як 30 150 грн.

Військові, які під час дії воєнного стану проходять військову підготовку не менш як 24 місяці, із яких щонайменше 12 місяців беруть участь у бойових діях, отримують посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Наприклад, солдат по закінченні вказаного періоду отримуватиме не менш як 40 200 грн.

Також у законопроєкті прописано: виплати за знищення або захоплення ворожої техніки (найбільші суми - по 500 тисяч грн - за знищення літака чи корабля росіян); іпотека і кредит на відкриття бізнесу, розмитнення автомобілів; додатковий перелік підстав для демобілізації (зокрема, у разі безперервної служби протягом 36 місяців чи протягом 18 місяців, з яких 12 місяців - виконання бойових наказів); страхування.

Мобілізація в Україні

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

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