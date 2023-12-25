ЗСУ треба ракети, РЕБи та мобілізовані: прогноз полковника СБУ щодо війни у 2024 році

Костенко підтвердив, що Україна почала отримувати допомогу від деяких країн в "обмежених" обсягах.

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Що буде з війною в Україні в 2024 році? Прогноз депутата / Колаж Главреда. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російсько-українська війна у 2024 році буде приблизно така ж, як і цьогоріч - позиційна з елементами активних дій, зауважив нардеп, полковник СБУ та секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, 2024 рік - буде роком мобілізації і підготовки.

"І це було би правильно - мобілізовувати і готувати. Наше завдання на найближчу перспективу - не пропустити противника далі і завдати йому максимальних втрат чим створити умови для подальшого просування та звільнення територій", - сказав він. відео дня

Україні потрібні далекобійні ракети, якими можна на оперативну глибину вражати штаби, склади і логістику ворога.

Крім того, ЗСУ потребують снаряди до артилерії, стволи, дрони різних типів і боєприпасів, системи РЕБ і ППО.

Костенко зауважив, що наразі Україна отримує "дещо обмежену" допомогу.

"Частина країн надає все, про що домовлялись, частина щось поки не додає. Загалом надходження дещо обмежені, але вони відбуваються", - відповів Костенко.

Україні не вистачає зброї

Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.

Водночас ЗСУ доводиться перерозподіляти залишки боєприпасів і відмовлятися від деяких військових операцій.

На думку експерта Тараса Загороднього, у 2024 році США все ж приймуть військову допомогу Україні, але в малих обсягах, а Росія продовжить завдавати ударів по українській інфраструктурі.

Єдиним виходом з ситуації, що склалася, Загородній вважає максимальну мілітаризацію суспільства, в тому числі перехід економіки на "військові рейки" і розвиток потужностей вітчизняного ВПК.

За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

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