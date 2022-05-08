"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ знищили вертоліт військ РФ з десантом на Зміїному

Момент удару ЗСУ по вертольоту російської армії / Скріншот відео Оперативного командування Південь

Сили оборони України завдали нищівного удару по військовому вертольоту військ Росії з десантом на острові Зміїний. Українські війська продовжують битися з російськими окупантами і б'ють по них, у тому числі, і з повітря. Про це заявили в Оперативному командуванні Південь.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря", - пише пресслужба командування в Facebook.

Опубліковано відео аварії удару.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що острів, який адміністративно входить до Одеської області, перетворюється на "морську Чорнобаївку".

"До речі, є відповідь від наших Збройних сил... острів Зміїний, який адміністративно входить до Одеської області, стає морською Чорнобаївкою. Там вночі було знищено вертоліт з екіпажем орків на борту", - підкреслив Братчук.

Довідка

Острів Зміїний

Острів Зміїний - український острів, який територіально розташовано між Одеською областю та Кримом. Острів з 24 лютого, коли Росія вторглася на територію України, знаходиться під окупацією.

Примітно, саме на острові Зміїний український прикордонник Роман Гриб послав на три літери російський військовий корабель.читайте такожЗСУ розбили 24$-мільйонний ЗРК Тор, який окупанти РФ готові були перекинути на острів Зміїний

Після того, як ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту крейсер Москва, з'явився шлях до звільнення Зміїного.

Далі українські війська 26 та 28 квітня були нанесені удари по російських військових підрозділах на Зміїному. Знищили зенітні установки противника, техніку для зв'язку і два російських судна.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що після краху крейсера "Москва" росіянам стало складніше контролювати обстановку в Чорному морі. У більшості випадків ворог ховається в межах Севастополя.

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