УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ знищили вертоліт військ РФ з десантом на Зміїному

8 травня 2022, 11:00

Острів Зміїний стає для ворога "морською Чорнобаївкою".

false
Момент удару ЗСУ по вертольоту російської армії / Скріншот відео Оперативного командування Південь

Сили оборони України завдали нищівного удару по військовому вертольоту військ Росії з десантом на острові Зміїний. Українські війська продовжують битися з російськими окупантами і б'ють по них, у тому числі, і з повітря. Про це заявили в Оперативному командуванні Південь.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря", - пише пресслужба командування в Facebook.

Опубліковано відео аварії удару.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що острів, який адміністративно входить до Одеської області, перетворюється на "морську Чорнобаївку".

"До речі, є відповідь від наших Збройних сил... острів Зміїний, який адміністративно входить до Одеської області, стає морською Чорнобаївкою. Там вночі було знищено вертоліт з екіпажем орків на борту", - підкреслив Братчук.

Довідка

Острів Зміїний

Острів Зміїний - український острів, який територіально розташовано між Одеською областю та Кримом. Острів з 24 лютого, коли Росія вторглася на територію України, знаходиться під окупацією.

Примітно, саме на острові Зміїний український прикордонник Роман Гриб послав на три літери російський військовий корабель.читайте такожЗСУ розбили 24$-мільйонний ЗРК Тор, який окупанти РФ готові були перекинути на острів Зміїний

Після того, як ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту крейсер Москва, з'явився шлях до звільнення Зміїного.

Далі українські війська 26 та 28 квітня були нанесені удари по російських військових підрозділах на Зміїному. Знищили зенітні установки противника, техніку для зв'язку і два російських судна.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що після краху крейсера "Москва" росіянам стало складніше контролювати обстановку в Чорному морі. У більшості випадків ворог ховається в межах Севастополя.

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ Одеська область війська Росії Зміїний війна Росії та України
Реклама
Популярне
Грошовий достаток і достаток: три знаки не будуть ні в чому собі відмовляти на тижні 9-15 травняГрошовий достаток і достаток: три знаки не будуть ні в чому собі відмовляти на тижні 9-15 травня Історія тільки починається: у неодруженого Єрмака показали його миле спілкування з Анджеліною ДжоліІсторія тільки починається: у неодруженого Єрмака показали його миле спілкування з Анджеліною Джолі Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваНакази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - Денісова "Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв"Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 травня: Тільцям - заздрість, Скорпіонам - великий успіхФінансовий гороскоп на тиждень 9-15 травня: Тільцям - заздрість, Скорпіонам - великий успіх
Підтримайте Главред

Останні новини

12:43

Путін цинічно привітав українців з днем перемоги

12:27

Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої з їх близьким другом: "Це круто, це теж вибір"Відео

12:26

Армія України відійшла від Попасної: окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк та Водівку - ГайдайВідео

12:18

Фейгін назвав можливий сценарій програшу Путіна у війні проти України

12:13

"Фокуси Путіна закінчаться бомбардуванням Москви": Невзоров пояснив безальтернативність перемоги України

Реклама
11:39

Скільки коштує Росії кожен день війни в Україні: названо колосальну суму

11:26

Загальна мобілізація у Росії: як Путін може оголосити полювання на незгоднихПогляд

11:25

"Знайомтеся, це афганець": боєць ЗСУ сам спалив два танки окупантівВідео

11:15

Гороскоп на сьогодні, 8 травня 2022: Овнам - неприємна ситуація, Близнюкам - зростання доходів

11:00

"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ знищили вертоліт військ РФ з десантом на ЗміїномуВідео

10:56

Максимум ще 10 днів: військовий експерт дав прогноз щодо завершення другої фази війни в Україні

10:51

Прикмети на 9 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:41

Не допливли: ЗСУ відправили на корм рибам підрозділ окупантів, які форсували Сіверський ДонецьВідео

10:18

Вперше з початку війни Олена Зеленська опублікувала свіжі фото

10:12

РФ на війні проти України зібралася дійти до кордонів Польщі - у Зеленського різко відповіли МосквіВідео

10:00

Контрнаступ від Харкова: ЗСУ в найближчі тижні можуть вийти до російського кордону - ISWВідео

09:37

В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примиренняВідео

09:18

Україні потрібні не переговори, а перемога над РосієюПогляд

08:52

Двоє недолугих влаштували святкування з салютом у щойно звільненій у БучіВідео

08:52

Окупанти за день випустили по Одещині 10 ракет

Реклама
08:19

Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: загинули 60 людей - глава ОВА

08:11

День дружин-мироносиць 2022: традиції свята, привітання і картинки

08:02

80 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ "випалюють" ворога на півдні УкраїниВідео

07:52

В Одесі вночі прогримів потужний вибух: перші подробиціВідео

07:16

Коли і як закінчиться війна в Україні: Маломуж назвав два сценарії

06:44

У Мережу потрапило відео ефектного удару ЗСУ по катеру окупантів біля острова ЗміїнийВідео

06:31

Кремлю знадобиться пауза: чому Україні потрібно витерпіти 10 найближчих днівПогляд

04:55

Мобілізація у Росії провалиться, проте ворог посилить групу військ у напрямку Донбасу - експертВідео

04:26

Як їсти консерви під час війни та не отруїтися: поради експертів

04:00

Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літоВідео

03:40

Налетить ураган і гроза: погода в Україні різко змінитьсяВідео

03:03

Чому російські окупанти перейдуть до плану війни на виснаження - експерт

02:33

День матері в Україні 2022: душевні привітання, картинки та литсівки найдорожчим

02:02

"Краще б він помер": російські олігархи розмірковують про смерть хворого Путіна - Грозєв

01:32

Коли буде перелом і війна в Україні завершиться - прогноз історика

00:51

Прикмети на 8 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:25

Зеленський різко відреагував на ракетний удар по музею Сковороди

00:02

Путін йде ва-банк: подвоює ставки на другу фазу війни - ЦРУВідео

00:01

Арестович спростував удар по російському адміралу Макарову: що відомоВідео

07 травня, субота
23:33

У Росії "анонсували" потужні обстріли Західної України, в яких звинуватять ЗСУ

Реклама
23:31

Голови болітимуть у всіх: на Землю йде потужна магнітна буряВідео

23:20

"Люди зомбовані": Наталія Могилевська розповіла про родичів у РосіїВідео

23:17

Зеленський розкрив подробиці нового етапу евакуації з АзовсталіВідео

23:11

Смерть від вогню чи диму: на Херсонщині рашисти не дають гасити лісові пожежіВідео

23:11

"Варвари з ракетами": Зеленський відреагував на ракетний обстріл ОдесиВідео

22:40

Подоляк повідомив, за яких умов продовжаться переговори з РосієюВідео

22:09

"Воюють з мирними жителями": у Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школуВідео

21:59

"Перемололи" сотню рашистів разом з технікою: ЗСУ покришили окупантів на ДонбасіВідео

21:29

"Максимально жорстко": у Зеленського розкрили план звільнення ХерсонщиниВідео

21:25

Лавров "красунчик" та зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України - РезніковВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти