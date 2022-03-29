Прикордонник, який послав військовий корабель агресорів, благополучно повернувся в Україну

Роман Грибов / скріншот з відео

Співробітник Держприкордонслужби Роман Грибов - той самий, який на острові Зміїний 24 лютого сказав на адресу російських агресорів легендарну фразу "Російський військовий корабель, йди .....", благополучно повернувся на малу Батьківщину в Черкаську область. Про це повідомив голова Черкаської обласної Військової адміністрації Ігор Табурец.

"Мав честь вітати на батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом з побратимами продемонстрували всьому світу твердість і міцність українського духу, нашу незламність", – сказав чиновник.

Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною". Сам Грибов окремо повернувся до українців.

"Хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!",- сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь і застосував бойову авіацію по прикордонникам і воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

28 лютого в Генштабі заявили, що українські піхотинці і прикордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі і знаходяться в російському полоні.