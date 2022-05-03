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Зв'язали руки, на шию наділи петлю: автор легендарної фрази про російський корабель розповів про полон

3 травня 2022, 09:13

Морпіх Роман Грибов впевнений, що якби окупанти знали, що саме він мимоволі придумав девіз українського опору, то з полону він би не повернувся.

Роман Грибов, острів Зміїний
Роман Грибов розповів, що йому довелося пережити в російському полоні / Колаж Фото УНІАН, скріншот

Автор легендарної фрази про російський корабель, морський піхотинець з Черкаської області Роман Грибов нещодавно повернувся з російського полону і розповів, що йому довелося пережити.

За його словами, коли прозвучали перші попередження про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ніхто не очікував, що це буде так жорстоко.

"Все почалося спонтанно. Коли ми побачили на горизонті орків, то зрозуміли, що почалася вже повномасштабна війна", - розповів Роман в інтерв'ю Суспільному.

Російський корабель з'явився біля острова Зміїний в Чорному морі о дев'ятій ранку 24 лютого.

"Прибув морський десант, включили їхній знаменитий запис, що ми повинні здатися, тому що нас будуть зараз бомбити. Трохи було страшно, але хотілося дати гідну відсіч", – розповів морпіх.

Грибов, який потрапив у полон разом з іншими захисниками острова Зміїний, розповів, що в полоні з ними поводилися "гірше, ніж з собаками" - окупанти знущалися і фізично, і морально. Перевозили бранців тричі.

"Почалося з Криму. Далі були наметові табори, СІЗО. З нами поводилися гірше, ніж з собаками. Переодягали в "робу" зеків, тиснули морально", – розповів морпіх.

За його словами, найгірше було те, що на них тиснули психологічно. У них не було ніякої інформації про те, що відбувається в Україні.

"Вони на нас тиснули тим, що вони вже захопили Україну. Розповідали, що Київ та інші міста вже захопили, що немає сенсу повертатися, а якщо повернемося – нас приймуть там дуже погано", – розповів Роман.

У день обміну їм не сказали, куди їх везуть. Полоненим зв'язали руки за спиною, а на шию наділи петлі, тому багато хто дорогою задихався. Хлопці були впевнені, що їх везуть на розстріл.

"Закинули в машину як м'ясо, речами зверху закидали і так возили години три-чотири... Про те, що це обмін, нам сказали в останній момент", – сказав Роман.

Морпіх зізнався: про те, що його фраза про російський корабель стала легендарною, він дізнався від чоловіка, який займався обміном. Спочатку не зрозумів, про що йдеться, але коли під'їжджав ближче до будинку, то зрозумів, побачивши її на бордах.

Грибов зазначив, що окупанти не знали, що саме він сказав фразу, яка стала девізом українського опору.

"Вони не знали, хто це сказав. І це добре, тому що, думаю, зі мною недобре поводилися б в такому випадку. Додому я б не повернувся", – сказав він.

Роман Грибов планує повертатися в армію та "рубати орків".

"За нами правда і перемога. Ми дуже сильний народ і ніякі рашисти не зможуть сюди влізти", - впевнений морпіх.

Захоплення острова Зміїний та легендарна фраза про російський корабль

Український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого. 13 українських прикордонників не здалися ворогу.

"Я - російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.

Дослівно відповідь українських воїнів звучала так: "Російський військовий, корабель йди нах..й!".

Ця фраза стала фактично гаслом героїчного опору українців російським загарбникам.

Співробітник Держприкордонслужби Роман Грибов - той самий, який на острові Зміїний в перший день російського вторгнення 24 лютого сказав на адресу російських агресорів легендарну фразу, благополучно повернувся на малу Батьківщину в Черкаську область. Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

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