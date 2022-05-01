ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

Комплекс Реппелент 1 глушив українські БпЛА в радіусі 30-35 км / ru.bellingcat.com

Захисники України в черговий раз атакували ворожі об'єкти на тимчасово захопленому острові Зміїний. Росіяни зазнали значних втрат.

Про це повідомляє оперативне командування Південь, в результаті удару було розбито три російські зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс Стріла-10, машину зв'язку – серверну з телекомунікаційним обладнанням. Крім того, ЗСУ ліквідували 42 російських окупанта.

Крім того, в Херсонській області артилерійським вогнем українські воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби Реппелент-1.

На Миколаївсько-Херсонському напрямку тривають бойові дії. Ворог, не маючи активності в просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

У Миколаївській області противник втратив ще два безпілотники Орлан-10.

"Попадання наших підрозділів були нищівними", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Реппелент-1 - це комплекс, призначений для радіоелектронної розвідки безпілотників за сигналами радіоелектронних засобів і придушення їхніх систем управління. Фактично це система, покликана виводити з ладу ворожі безпілотники. Конкретно цей комплекс здатний глушити безпілотники в радіусі 30-35 км. Розробка російського комплексу Репелент-1 завершилася в 2016 році, а про його використання окупантами в Україні стало відомо в 2018 році.

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Як повідомляв Главред, днями Збройні Сили України також завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний. Наші захисники влучили у пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

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