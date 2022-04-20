Битва за Донбас: РФ поставила собі чотири завдання на новому етапі війни – The Guardian

РФ поставила собі чотири завдання на новому етапі війни/ Reuters

Кремль має чотири цілі, яких він хоче досягнути під час битви за Донбас. Відповідні завдання у Москві поставили перед армією РФ.

Згідно з планами Росії, досягнення цих цілей мало б стати позитивним результатом для РФ у битві за Донбас. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на неназваного європейського чиновника.

На цьому етапі війни Росія планує:

захопити Донбас;

забезпечити сухопутний коридор в окупований Крим – вирішальне значення для цього має оточене місто Маріуполь;

захопити Херсонську область для забезпечення постачання прісної води до Криму;

захопити додаткові території, які надалі можна було б використовувати як буфер або козир у переговорах.

За даними видання The Guardian, в РФ лишилося три чверті від тих військ, які вона мала, коли розпочинала широкомасштабне вторгнення в Україну.

Наступ окупантів на Донбасі

18 березня повідомлялося, що почалася друга фаза війни – на Сході і на Півдні України. В Міноборони України заявили, що Збройні сили РФ активізували наступальні дії на Сході України. У відомстві наголосили, що основна мета окупантів – встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Крім цього, противник пішов у наступ і в Запорізькій області. Раніше повідомлялося, що 10-тисячне військо РФ рухається на південь у напрямку міста Гуляйполе.

У Донецькій області українські захисники 19 квітня провели успішний контрнаступ, в результаті чого вибили окупантів з Мар'їнки і відновили контроль над цим населеним пунктом. Пізніше стало відомо, що воїни ЗСУ відбили атаки РФ у Рубіжному і Попасній.

Також українські військові ліквідували на Донбасі групу "африканських" найманців, яку надіслала Росія.

Раніше у НАТО зазначали, що Путіну потрібен хоч якийсь результат у війні проти України до 9 травня, щоб він міг похвалитися ним перед росіянами. Тому він підганяє командувача наступом РФ на Україну Олександра Дворнікова, якого прозвали "сирійським м’ясником" за звірства під час ведення війни у Сирії. Усе йде до того, що обстріли та бомбардування окупантами посиляться.

Читайте також: