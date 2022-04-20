ЗСУ ліквідували на Донбасі групу "африканських" найманців, яку надіслала Росія

У ліквідованого найманця були знайдені гроші з Лівії та ЦАР / Telegram-канал Андрія Цаплієнка

Сили оборони України ліквідували в районі Попасної російських окупантів-найманців, які, судячи зі знайдених у них в кишенях грошей, раніше могли проходити службу у Лівії і Центральноафриканській республіці. Росіяни могли перекинути їх на Донбас на військових літаках за допомогою приватної військової компанії Ліга, що раніше називалася Вагнер.

"Збройні сили знищили в районі Попасної російських найманців, які, судячи з грошей в їх кишенях, ймовірно, до цього були у Лівії і Центральноафриканській республіці", - написав у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - АрестовичОфіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц у Telegram розповів про те, що 20 березня під час візиту до Москви глави лівійської національної армії Халіфа Хафтара сторони домовилися про відправку "Лівійських добровольців" в Україну, щоб вони брали участь у війні проти держави на боці Росії.

Гроші знайшли у найманця, який, ймовірно, приїхав з африканських країн / Telegram-канал Андрія Цаплієнка

Гроші знайшли у найманця, який, ймовірно, приїхав з африканських країн / Telegram-канал Андрія Цаплієнка

За його словами, бойовиків могли перекинути за допомогою ПВК Ліга (колишня Вагнера, - ред.) на літаках російської авіації.

Перекидання військових найманців, на його думку, могла бути проведена за рахунок приватної військової компанії Ліга (колишня Вагнер), літаками повітряно-космічних сил Російської Федерації.

"Але прижитися в Україні надовго їм не вдалося. Без акліматизації і належної вакцинації їх кинули до однієї з найгарячіших точок російсько-української війни — під Попасну, де їх радісно зігріли і від душі нагодували свинцем українські воїни. Так буде з кожним, хто зі зброєю в руках прийде на нашу землю", - підкреслив Штефан.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що наступ Росії на Донбас вже розпочався. Загарбники зосередили в регіоні серйозну кількість військового контингенту і бойової техніки. Однак українці мають намір захищатися, і не збираються віддавати окупантам свої землі.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що війська РФ під час нової атаки проти України ставлять перед собою декілька завдань. Йдеться про встановлення контролю над Рубіжним, Попасною, Сєвєродонецьком; рух на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Краматорська, просування у напрямку Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у бік Херсонщини.

Радник голови Офісу президента Арестович зазначив, що битва за Донбас і її результати визначать перебіг третьої фази війни, яка буде такою ж провальною, як і перша. У окупантів немає таких сил, щоб вирішити завдання, які перед ними поставив Кремль. Військове командування не може пояснити це політичному керівництву, що продовжує гнати війська вперед.

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