Почалася друга фаза війни: у Зеленського попередили про фейки

Андрій Єрмак висловився про наступ росіян на Донбасі / Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак попередив про фейки щодо наступу росіян на Донбасі - зараз почалася друга фаза війни з Росією.

"Україна. Донбас. Безліч фейків зараз поширюються про наступ росіян", - написав глава ОП у Telegram.

За його словами, почалася друга фаза війни проти Росії. Єрмак додав, що в Збройних силах України все надійно. Він закликав вірити в українську армію.

"Вона у нас дуже сильна", - підкреслив Єрмак.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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