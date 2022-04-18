Почалася друга фаза війни: у Зеленського попередили про фейки

Почалася друга фаза війни проти Росії. Єрмак додав, що в Збройних силах України все надійно.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак попередив про фейки щодо наступу росіян на Донбасі - зараз почалася друга фаза війни з Росією.
"Україна. Донбас. Безліч фейків зараз поширюються про наступ росіян", - написав глава ОП у Telegram.
За його словами, почалася друга фаза війни проти Росії. Єрмак додав, що в Збройних силах України все надійно. Він закликав вірити в українську армію.
"Вона у нас дуже сильна", - підкреслив Єрмак.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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