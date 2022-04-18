Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – Арестович

Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі – Арестович/ Reuters, Офіс президента

Війська РФ почали наступати у Запорізькій області. Вони рухаються на південь у напрямку міста Гуляйполе.

У наступ в області пішли близько 10 тисяч російських військових. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, окупантам уже вдалося пройти декілька населених пунктів, але ЗСУ до цього готові.

"Нарешті південний фас російського угруповання прийшов у рух, рушив. Ми чекали цього дня... Нарешті поїхали туди, умовно кажучи, у бік Гуляйполя Запорізької області. Рухаються вони дуже акуратно, ротною тактичною групою, проповзаючи від населеного пункту... Поки що в перші два-три (населені пункти, – ред.) зайшли, але нарешті позначили якийсь рух", – розповів Арестович.

Про наступальні дії окупантів на Запоріжжі повідомляли вранці у понеділок, 18 квітня, і в Генеральному штабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що вранці в понеділок, 18 квітня, російські окупанти завдали чотири ракетних удари по Львову. Три з них – по об'єкту військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Внаслідок влучень ракет спалахнули пожежі. За словами мера міста, загинули 6 осіб, 11 – поранено, зокрема – дитина.

Нагадаємо, російські загарбники увірвалися до міста Кремінна, що на Луганщині. Негайно почалися вуличні бої, тому евакуація мирних з нього неможлива. Про це заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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