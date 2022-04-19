Загострення на Донбасі вже розпочалося, але ЗСУ діють: воїни відбили атаки РФ у Рубіжному і Попасній

Армія України відбила атаки на два міста у Луганській області / Reuters

Російська армія пішла на загострення на Донбасі, ситуація важка. Однак Збройні сили України обороняються і вже відбили ворожий наступ у Рубіжному та Попасній. У противника десятки загиблих. Вночі кількість обстрілів збільшилася, але військам РФ прорватися не вдалося. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що наступ російських військ в регіоні вже розпочався. Ситуація важка, але українські війська відбивають атаки ворога, противник несе втрати.

читайте такожУкраїна не відмовиться від сходу і битиметься за Донбас: Зеленський поставив різку умову Росії"Загострення вже розпочалося, важка ситуація. Але наші захисники тримають лінію оборони, відбивши наступ у Рубіжному, Попасній. Там втрати десятками загиблих у ворога", - сказав Гайдай.

Також він додав, що атак на регіон стало набагато більше, але ворожі військові підрозділи не змогли просунутися.

"Вночі було суттєво збільшено кількість атак, обстрілів і авіаудари наносилися, але жодних успіхів ворог не мав взагалі", - підкреслив Сергій Гайдай.

Наступ Росії на Донбас

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що Росія вже розпочала наступ на Донбас. Росіяни стягнули в регіон значну кількість військ і живої сили. Однак українці захищатимуться і боротимуться за свої землі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти РФ ставлять перед собою чотири завдання на Донбасі: контроль над Рубіжним, Попасною та Сєвєродонецьком; просування на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Краматорська; рух у напрямку Гуляйполе Запорізької області та Маріуполя, а також у Херсонському напрямку.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Росія збирається вже до Великодня захопити Донецьку та Луганську області. За його словами, Путін, як і раніше, прагнутиме знищити Україну як державу. Ситуація не зміниться допоки, доки Київ не досягне остаточної перемоги над Москвою.

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