Окупанти РФ пішли на прорив: ворог перейшов у наступ на двох напрямках

Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ.
Збройні сили Російської Федерації активізували наступальні дії на сході України, повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
Як підкреслив він у ході брифінгу, основна мета окупантів - встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим.
На напрямку Ізюм-Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, веде наступальні дії на Лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка – Заводи, Бражківка – Дмитрівка, Сулигівка – Дубровне.
Ворог прагне захопити Донбас
На Донецькому і Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ:
в Луганської області - на рубежі Кремінна-Терни, Рубіжне-Попасна;
в Донецький – в напрямку Старомлинівка – Шевченкове.
Також загарбники не залишають спроб встановити повний контроль над Маріуполем.
За словами Мотузяника, за минулу добу в Донецькій і Луганській областях українські воїни відбили сім атак ворога.
Також він зазначив, що на Південнобузькому напрямку російські загарбники постараються вийти і закріпитися на адміністративному кордоні Херсонської області.
"З метою поліпшення тактичного становища і просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об'єктів в Миколаєві", - сказав спікер МОУ.
Атака РФ в Запорізькій області
У свою чергу голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами. Там йде масований наступ окупантів.
"На лінії зіткнення в Запорізькій області під Пологами загострилася ситуація, ЗСУ тримають лінію зіткнення, але наступ масований", - зазначив він.
Він також підкреслив, що зараз збільшився потік тимчасово переміщених осіб з Бердянського та Мелітопольського районів.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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