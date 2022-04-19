Окупанти РФ пішли на прорив: ворог перейшов у наступ на двох напрямках

ЗС Росії активізували наступальні дії / Reuters

Збройні сили Російської Федерації активізували наступальні дії на сході України, повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як підкреслив він у ході брифінгу, основна мета окупантів - встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим.

На напрямку Ізюм-Барвінкове ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, веде наступальні дії на Лівому березі річки Сіверський Донець на напрямках Андріївка – Заводи, Бражківка – Дмитрівка, Сулигівка – Дубровне.

Ворог прагне захопити Донбас

На Донецькому і Таврійському напрямках за підтримки бомбардувальної авіації російська армія проводить наступальні дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Основні зусилля противник зосередив на прориві оборони українських військ:

в Луганської області - на рубежі Кремінна-Терни, Рубіжне-Попасна;

в Донецький – в напрямку Старомлинівка – Шевченкове.

Також загарбники не залишають спроб встановити повний контроль над Маріуполем.

За словами Мотузяника, за минулу добу в Донецькій і Луганській областях українські воїни відбили сім атак ворога.

Також він зазначив, що на Південнобузькому напрямку російські загарбники постараються вийти і закріпитися на адміністративному кордоні Херсонської області.

"З метою поліпшення тактичного становища і просування до Бузького лиману росіяни ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об'єктів в Миколаєві", - сказав спікер МОУ.

Атака РФ в Запорізькій області

У свою чергу голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами. Там йде масований наступ окупантів.

"На лінії зіткнення в Запорізькій області під Пологами загострилася ситуація, ЗСУ тримають лінію зіткнення, але наступ масований", - зазначив він.

Він також підкреслив, що зараз збільшився потік тимчасово переміщених осіб з Бердянського та Мелітопольського районів.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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