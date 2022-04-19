Мають чітку дату захоплення Донбасу: в НАТО розсекретили плани Кремля – Business Insider

У Кремлі мають Мають чітку дату захоплення Донбасу/ Reuters

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібен хоч якийсь результат у війні проти України до 9 травня, щоб він міг похвалитися ним перед росіянами. Тому він підганяє командувача наступом РФ на Україну Олександра Дворнікова, якого прозвали "сирійським м’ясником" за звірства під час ведення війни у Сирії.

Через це Дворніков все частіше використовуватиме непропорційну силу в Україні проти ЗСУ. Про це йдеться у секретному документі НАТО, який отримало у своє розпорядження видання Business Insider.

На російських військових зараз чиниться серйозний тиск, адже Путін хоче отримати хоча б одну символічну перемогу, щоб похизуватися нею перед росіянами 9 травня.

Дворніков не схильний перебирати методами, щоб досягнути швидкого результату. Тому він застосовуватиме усі засоби, які має у своєму розпорядженні. При цьому, як йдеться у документі НАТО, сам Путін і очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов довіряють своєму "сирійському м’яснику" і впевнені у тому, що він зможе виконати завдання.

Оскільки РФ намагатиметься досягнути хоч якихось результатів до 9 травня, то в Україні серйозно посиляться військові дії – в першу чергу на Донбасі, у Маріуполі та на Півдні України.

читайте такожПутін планує дійти до Тернополя та Луцька: чому війна в Україні не закінчиться 9 травняЗахідні спецслужби вважають, що запеклі бої триватимуть ще 1-2 тижні, хоча у цих регіонах не помітно суттєвого посилення російських угруповань. У НАТО вважають, що загарбники робитимуть акцент на обстрілах і бомбардуваннях, в тому числі і цивільних цілей.

Армія РФ пішла в наступ на Донбасі

Раніше в Міноборони України заявили, що Збройні сили РФ активізували наступальні дії на Сході України. У відомстві наголосили, що основна мета окупантів – встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим.

У Донецькій області українські захисники 19 квітня провели успішний контрнаступ, в результаті чого вибили окупантів з Мар'їнки і відновили контроль над цим населеним пунктом.

Крім цього, противник пішов у наступ і в Запорізькій області. Раніше повідомлялося, що 10-тисячне військо РФ рухається на південь у напрямку міста Гуляйполе.

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