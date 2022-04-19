Ворога вибили з Мар'їнки: ЗСУ перейшли в контратаку, окупанти відступили з втратами

ВСУ відновили контроль над Мар’їнкою / Facebook.com

Російські окупанти не припиняють наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗС України в Faceboook.

У Донецькій області українські захисники провели контрнаступ, в результаті чого вибили окупантів з Мар'їнки і відновили контроль над цим населеним пунктом.

"На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат і відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", - підкреслюється в повідомленні.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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