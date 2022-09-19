Бігти або здаватися в полон: Зеленський розповів, як окупантам вдасться вижити

У окупантів є два способи, як вижити / president.gov.ua

В Харківській області українські військові потужно контрнаступают, а у російських окупантів є лише два варіанти, як вижити - тікати чи здаватися в полон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Такі ж поради він дав і колаборантам.

"Харківська область - стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали - варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі", - сказав Зеленський.

Однак колаборантам не потрібно розраховувати на те, що вони знайдуть притулок в Росії, адже туди їх просто можуть не пустити.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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