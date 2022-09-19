Російські окупанти в пастці, у них вже не з'явиться мотивація - Андрусів

У російській армії скоро почнуться протестні настрої / Колаж фото Reuters

Українські військові пішли в успішний контрнаступ. В результаті бойових дій окупанти зазнали величезних втрат не тільки в техніці, а й в особовому складі. Успіхи ЗСУ загнали їх у пастку, в якій російські військові вже не зможуть знайти мотивацію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу президента, кандидат політичних наук та аналітик Віктор Андрусів, який зараз служить у ЗСУ.

Він додав, що окупанти постійно втрачають бойовий дух.

"На даному етапі втрата бойового духу в російських військах призводить до того, що вони не хочуть ефективно здійснювати бойові операції ... Їхні літаки злітають, десь відстрілюються і летять геть, бо всі хочуть жити. У росіян вже немає мотивації за щось боротися, чогось досягати. Щоб вони з'явилися, вони повинні досягти якогось неймовірного успіху на фронті. А вони вже опинилися в такій пастці, коли це просто неможливо, тому що їм фізично не вистачає сил", - сказав Андрусів.

Він також зазначив, що не дивлячись на низький бойовий дух, окупанти ще далекі від того, щоб з'явилися протестні настрої і відмова воювати.

"Російський народ все своє життя жив з царями, і для нього воля царя - священна. Цей принцип проявляється і в армії: командир сказав - будемо виконувати, якщо не можемо виконати, або це був дурний наказ, значить, просто не пощастило", - додав Андрусів.

Колишній радник міністра переконаний, що зараз тільки запустився процес, коли влада в РФ почала виглядати "слабкою і брехливою" і цей процес буде набирати оборони.

"До весни, якщо ми збережемо тенденцію свого просування і не дамо росіянам домогтися особливих успіхів, дійде до того, що в Росії і її армії почне розгортатися серйозна протестна активність", - зазначив Андрусів.

Раніше Андрусів пояснив, що цифра втрат російських окупантів в Україні, яку оголошує Генштаб, максимально близька до реальності. При цьому він уточнив, що ця цифра не завжди враховує загиблих з "ЛНР" і "ДНР", проте зазвичай їх гине більше, ніж фіксують ЗСУ.

Також він переконаний, що російські окупанти більше не мають сил для ведення активних наступальних дій. Вони намагаються створювати ілюзію якихось успіхів на фронті і будуть атакувати заради цього маленькі села, видаючи їх захоплення за дуже великі перемоги на фронті.

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