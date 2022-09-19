Німеччина віддасть ЗСУ ще чотири установки Panzerhaubitze 2000 - Міноборони ФРН

САУ Panzerhaubitzen 2000 / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Німецька влада передасть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки моделі Panzerhaubitze 2000. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони ФРН з посиланням на заяву керівника відомства Крістіна Ламбрехт в сервісі мікроблогів Twitter.

Чиновниця зазначила, що Panzerhaubitzen 2000, раніше поставлені Україні Німеччиною і Нідерландами, "більш ніж зарекомендували себе в бою", і Україна "бажає" отримати ще більше таких установок.

"Щоб ще більше підтримати Україну в її мужній боротьбі проти жорстокого нападу Росії, Німеччина виконає це прохання і в даний час надає ще чотири таких самохідних гаубиці. Вони надходять прямо з відділу технічного обслуговування, який був значно прискорений у співпраці з промисловістю. Це збільшує кількість цих високоефективних знарядь, поставлених Німеччиною, до 14", – розповіла міністр.

У пресслужбі Міноборони ФРН уточнили, що спільні поставки з Нідерландами збільшаться до 22 одиниць. 14 з них - з німецьких запасів. У відомстві також додали, що нададуть САУ Україні, "незважаючи на напружену матеріальну ситуацію" Бундесверу.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві".

Канцлера Олафа Шольца звинуватили у затягуванні війни в Україні і недостатньої військової допомоги. Це призводить до численних жертв в Україні. Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не допомагає Україні в повному обсязі, тому неможливо зараз зупинити війну.

Згодом Країна відмовилася передавати Україні бойові танки. Там зазначили, що не хочуть, щоб Німеччину втягували у війну і провокувати Путіна на вторгнення в інші держави.

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