Визнання РФ країною-спосором тероризму: посол розповіла, чому процес затягується

США розглядають можливість визнання РФ країно-терористом / Коллаж фото Reuters

США вивчають можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму, однак їх зупиняють "небажані наслідки". Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

Вона каже, що США запровадили проти РФ санкції і це збігається "значною мірою з тим, що б мало визнання Росії державою-спонсором тероризму".

"Наш уряд уважно вивчає таку можливість, зважує, тому я не можу вдаватися у деталі. Ми також говоримо про це з Конгресом. Але ми хочемо уникнути небажаних наслідків будь-якого нового статусу Росії. Ми хочемо підтримати Україну, але хочемо, щоби підтримка була одночасно від нас і від решти світу", – сказала Бріджит Брінк.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Згодом Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Згодом стало відомо про те, що Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

28 липня Сенат США прийняв резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії і в Україні.

Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.

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