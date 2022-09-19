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Росіяни думають здаватися в полон на Херсонщині, керівництво виходить на зв'язок з ЗСУ - ОК "Південь"

19 вересня 2022, 19:46

Вогневий контроль ЗСУ над переправами і транспортними артеріями через Дніпро тримає окупантів затиснутими між силами оборони і правим берегом річки

Гуменюк
Окупанти деморалізовані і не бачать мети свого перебування на цьому напрямку / скріншот

Російські окупанти на півдні заблоковані між силами оборони України і правим берегом Дніпра. Вони деморалізовані і думають скласти зброю.

Як повідомила в ефірі національного телемарафону керівник об'єднаного прес-центру сил оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, є інформація про те, що вони дійсно деморалізовані, вони не бачать мети свого перебування на цьому напрямку.

"Вони бачать приклад сходу, і це їх дуже "надихає", оскільки вони розуміють, що можливо і такий перебіг подій. Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, тому що в Херсонській області далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківської. І по дорозі вони мають істотну перешкоду-Дніпро, який в принципі для них поки непрохідний, непропливний, непроїзний", - розповіла Гуменюк.

Також вона додала, що вогневий контроль ЗСУ над переправами і транспортними артеріями через Дніпро тримає окупантів затиснутими між силами оборони і правим берегом річки.

"Їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права. Або треба повертатися додому, але потрібно зрозуміти, як", – сказала Гуменюк.

"Керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок з представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю, але ви розумієте, що вони підлягають ретельній перевірці, оскільки ми говорили про те, що ворог підступний і можуть бути різні провокації", – додала Гуменюк.

Обстановка на півдні України

Російські військові в західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції в ході контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як це було після падіння оборони окупантів під Харковом. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона
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