Путін нервує через Північний потік-2, його шантаж не працює - Вітренко

Юрій Вітренко переконаний, що Путін нервує через Північний потік-2 / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін нервує через те, що "Північний потік-2" досі не запущений. Це помітно по тому, що транзит газу через Україну скорочується, переконаний глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Торік було заброньовано для транзиту 65 млрд (кубометрів газу - ред.), а цього року 40. Це більш ніж у півтора раза менше. А якщо ми подивимося на добові обсяги транзиту, то ми побачимо, що вони впали удвічі. Було на початку року 182 млн (кубометрів газу - ред.) на добу, а зараз менше ста, орієнтовно 80", - заявив Вітренко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, "Путін нервує, тому що він розуміє, що цей шантаж, який він запустив Європою, не працює, і йому не вдається запустити "Північний потік-2", поки він побудований. Саме через те, що ми доводимо всім, що Путін використовує газ як зброю".

Транзит газу через Україну і запуск ПП-2

США і Німеччина 21 липня зробили заяву про угоду за проєктом Північний потік-2. Згідно з домовленостями, Німеччина повинна посприяти у продовженні російсько-українського газового контракту на транзит палива до Європи. Також Берлін повинен буде запровадити санкції проти Росії в тому разі, якщо Москва використовуватиме ПП-2 як зброю проти України.

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон говорив, що декларація Берліна і Вашингтона щодо ПП-2 не надає гарантій Києву в питанні подальшого продовження транспортування газу до Європи. Однак навіть якщо труба залишиться "порожньою", Газпром за чинним контрактом буде платити Києву 1,3 мільярда доларів до 2024 року.

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Згодом у ФРН призначили уповноваженого з транзиту газу шляхом території України - Георга Вальдерзе. Берлін почав виконувати свої зобов'язання, пов'язані з угодою США і Німеччини щодо Північного потоку-2. У Німеччині ставлять перед собою завдання продовження російсько-українського транзитного договору на вигідних для всіх умовах на термін до 10 років.

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що компанія готова до пролонгації договору з Газпромом на транзит газу до Європи. Однак з умовою збереження тих обсягів палива, які зараз йдуть до ЄС через територію України згідно з чинними контрактами.

Крім того, Вітренко не виключив, що після запуску ПП-2 Росія може повністю зупинити прокачування газу в Європу через Україну.