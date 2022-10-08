Безглуздість очевидна навіть для Путіна: експерт розповів, чому РФ лякає ядерною зброєю

Ядерна зброя не вирішить проблем Росії в Україні - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН

Застосування ядерної зброї не вирішує жодної з проблем, які є у Росії в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, на даний момент в Кремлі переконані, що за рахунок мобілізації РФ здатна перемогти конвенціональною зброєю.

"Тобто закидати нас "гарматним м'ясом", взяти числом, старими танками і артилерією, забезпечити наступ заградзагонами, знову "взяти Київ за три дні", знову "пройтися парадом по Хрещатику", а Харків "за добу". Тобто росіяни повертаються до цієї концепції - наступу з боку Білорусі, де вони мають намір зосередити 120-200 тисяч військовослужбовців Збройних сил. Але якщо спочатку, при ефекті раптовості і мінімальної підтримки Заходу, ця затія обламалася, то зараз, коли у нас вже відчули "смак ворожої крові" і у нас є ресурси, то це станеться знову", - вважає Кочетков.

Експерт також звертає увагу на те, що застосування Росією ядерної зброї, найімовірніше, використовується як шантаж РФ з метою наблизити капітуляцію України і посадити її на своїх умовах за стіл переговорів.

"Ядерна зброя не вирішує жодної з проблем, які є у Росії в Україні. Стратегічна ядерна зброя відрізняється від тактичної чисто потужністю, все інше - носії, система запуску в дію абсолютно аналогічне. Для стратегічного вище 1 кілотонни взагалі немає цілей, тому що наслідки застосування торкнуться і Росії, і України, і Білорусі, і Криму, і Польщі. Тобто це буде ударом по своїх, їм нічого не досягнуть, а удар у відповідь стає, м'яко кажучи, практично гарантованим. Для тактичної ядерної зброї немає таких цілей, які потрібно руйнувати ядерною зброєю", - пояснив Кочетков.

За його словами, всю енергетичну та іншу інфраструктуру, яка Цікавить РФ, вони можуть знищити звичайною зброєю.

"Ракети у них поки ще залишилися. Тобто лякати ядерною зброєю-так, можуть, але застосовувати його абсолютно безглуздо. І ця безглуздість настільки очевидна, що є фактом навіть для кремлівського маніяка", - резюмував експерт.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару і не виключив, що РФ готується до застосування ядерної зброї.

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