РФ нарветься на потужну відповідь Заходу у разі застосування ядерної зброї – Гончар

Експерт оцінив можливість ядерного удару РФ / Reuters

Бойові дії в Україні можуть розтягнутися на багато місяців, але подальша ситуація буде залежати не стільки від ЗСУ, скільки від позиції і дій Заходу, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, у разі застосування агресором ядерної зброї, Захід введе тотальну економічну блокаду Росії.

"Не така як зараз, коли санкції начебто є, але газ потроху йде і нафтопродукти продаються, є експорт та імпорт, хоч і обсяги значно менші. Але Росія все одно продовжує отримувати "пальне" для двигуна агресії, тобто доходи у вигляді нафто-, газодоларів", - вважає експерт.

Він зазначив, що в разі застосування РФ ядерної зброї у війні з Україною, Кремлю загрожує блокада.

"І хоч вони про це ще не говорять, але відчувають, що це може статися. Звичайно, можна говорити, що Китай не буде приєднуватися до блокади, як і країни Центральної Азії, але навіть поведінка цих країн вже стає більш обережним щодо Росії", - додав Гончар.

Нагадаємо, раніше Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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