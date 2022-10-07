Зеленський попередив про загрозу: РФ готує своє суспільство до ядерного удару

Володимир Зеленський / Скріншот

Росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він не виключив, що РФ готується до застосування ядерної зброї. Про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC.

"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використовувати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", - сказав президент.

Разом з тим він заперечує заклики до нанесення превентивних ударів по Росії під час онлайн-заходу в четвер, заявивши, що слово, яке він використовував українською мовою, було неправильно зрозуміло.

"Після цього перекладу росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї.

Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Читайте ще: