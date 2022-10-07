Зеленський попередив про загрозу: РФ готує своє суспільство до ядерного удару

Росіяни перебрехали його слова про превентивний удар, підкреслив президент.
Росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару, заявив президент України Володимир Зеленський.
Він не виключив, що РФ готується до застосування ядерної зброї. Про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC.
"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використовувати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", - сказав президент.
Разом з тим він заперечує заклики до нанесення превентивних ударів по Росії під час онлайн-заходу в четвер, заявивши, що слово, яке він використовував українською мовою, було неправильно зрозуміло.
"Після цього перекладу росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї.
Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
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