Чи загрожує Путіну крах режиму, а Росії - розвал, якщо РФ застосує ядерну зброю - відповідь експерта

Ніхто, зокрема і Путін, не знає, де межа стійкості його режиму, вважає Михайло Гончар / Фото Reuters, УНІАН

Навіть якщо Володимир Путін зважиться завдати ядерного удару, це може стати кінцем режиму російського диктатора і розвалом Росії не одразу. Але чим більшою буде ізоляція РФ, тим більше невдоволення буде у її громадян. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"З урахуванням настроїв російського суспільства, миттєво це навряд чи відбудеться. Ми бачимо, що північнокорейський режим спокійно існує з 50-х років минулого століття. Він перетворив свій народ на слухняну аморфну масу, і в РФ ми вже бачимо той самий процес. Але я б не був сильно оптимістичним для путінського режиму, тому що Кім Ір Сену, Кім Чен Іру і Кім Чен іну легше правити корейцями, адже це моноетнічна країна. Інша справа - поліетнічна, поліконфесійна Росія", - пояснив Гончар.

За його словами, вже зараз в Росії відбуваються локальні виступи.

"І чим більшою буде ізоляція Росії, тим більше це нагадуватиме якийсь котел з щільно закритою кришкою, де рано чи пізно народ почне питати про те, чому протягом останніх півроку життя людей настільки змінилося", - сказав Гончар.

Експерт додав, що поки у російського уряду є фінансова подушка і вони можуть друкувати гроші, а також враховуючи те, яким стало російське суспільство, процес розвалу РФ і зміщення з посади може розтягнутися в часі.

"Тим більше, що починаючи з часів царизму протести в РФ завжди жорстоко придушувалися і путінський режим готовий діяти не менш репресивно, ніж його попередники. Ніхто, зокрема і Путін, не знає, де межа стійкості його режиму. На перший погляд він монолітний, але саме те, що тверде і монолітне, як правило, найбільш крихке", - резюмував Гончар.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Меркель вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

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