Берег Сіверського Донця став кладовищем для 485 окупантів та 70 одиниць техніки

Берег Сіверського Дінця став кладовищем для 485 окупантів і 70 одиниць техніки / скріншот

ЗСУ знищили понад 70 одиниць ворожої техніки та близько 485 окупантів (убитими та пораненими) при спробі російської армії форсувати річку Сіверський Донець у селищі Білогорівка на Луганщині.

Тільки піхота ЗСУ знищила 30 одиниць техніки, іншу частину добила артилерія. Місце "побиття" рашистів перетворилося на величезне кладовище техніки.

читайте також"Дашка" збила "пташку": українські військові майстерно знищили ворожий "Орлан" за 100 тис. доларівЯк повідомили військові, танковий полк окупантів намагався перейти річку з 5 по 12 травня. У деяких з них – білі написи ZOV. На інших зображена буква O, все це офіційна символіка вторгнення Росії в Україну. Так, буквою V позначається морська піхота, буквою О - сили з Білорусі.

Відмітка Z говорить про те, що перед вами східні сили російської армії. Форсування Сіверського Дінця російськими військами припинилося 13 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Недалеко від села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є Закрут. Там російські війська вп'яте намагаються навести понтонну переправу і постійно зазнають втрат.

Як повідомили в МВС України, російська армія там вже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів.

Після провалу операції військ РФ з форсування річки Сіверський Донець ряд російських блогерів запустили хвилю критики керівництва ЗС РФ, в тому числі і міністра оборони Сергія Шойгу.

Дивіться Новини Донбасу онлайн:

Читайте також: